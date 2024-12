Vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở Thủ Đức: Có 3 nạn nhân bị bỏng hô hấp

Ngày 27.12, bác sĩ Hoàng Trần Bá (Khoa Bỏng, Bệnh viện Quân y 175) cho biết, về mức độ bỏng bên ngoài thì hiện tại ở 3 bệnh nhân không có, tuy nhiên có dấu hiệu bỏng hô hấp. Các dấu hiệu đặc trưng bỏng hô hấp ở 3 bệnh nhân là nói khàn, đau rát vùng họng, lông mũi cháy xém. Cả 3 bệnh nhân đang được theo dõi để đánh giá tình trạng bỏng hô hấp như thế nào, xem xét mức độ về lượng khí độc hít phải.



Cháy nhà trọ 5 tầng ở Thủ Đức, vợ chồng trẻ tử vong

Đang nằm điều trị tại bệnh viện, một nạn nhân cho biết, lúc xảy ra sự việc khoảng 6 giờ sáng, lúc đó thấy điện tắt và nghe tiếng hô hoán dưới lầu nên người này gọi cho bạn cùng phòng.

"Khi mở cửa phòng thì thấy khói mịt mù nên tôi lấy áo dưới giường chạy vào nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu nhúng nước choàng lên mặt chạy ra. Khi chạy ra thì thấy khói mịt mù, không nhìn thấy phải đi mò mò vào trúng một căn phòng. Lúc này rất khó thở nên vô nhà vệ sinh giở nắp bồn cầu lên nhúng nước cho áo ướt lại, rồi ngồi trong nhà vệ sinh, cố gắng hít thở. Sau đó gọi 114 cứu giúp, khoảng 10 phút có người đến cứu", bệnh nhân chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Mai (Bệnh viện Quân y 175) cho biết, khi bị cháy nhà thường bệnh nhân phải hít phải khói bụi ở nhiệt độ cao, nên nguy cơ bỏng hô hấp, suy hô hấp rất cao. Do đó, việc nội soi thanh quản sớm giúp kiểm soát tổn thương thanh quản, biết được mức độ nặng hay nhẹ để có hướng điều trị, xử lý phù hợp. Đối với 3 ca bỏng này, sau khi nội soi xong thì bệnh nhân được thở khí dung để tăng hồi phục. Hiện cả ba bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng bỏng hô hấp cho bệnh nhân ẢNH: T.C

Như Thanh Niên đưa tin, sáng 27.12, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đội nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà trong hẻm 63 đường số 10 (P.Tăng Nhơn Phú B). Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thủ Đức tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy nhà dân tại địa chỉ nói trên. Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Đến 8 giờ 22 phút, lực lượng chữa cháy cuối cùng rời khỏi hiện trường. Trên đường số 10 có nhiều ô tô biển số xanh, hẻm 63 bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có người thương vong. Theo một số người dân khu vực, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là căn nhà 1 trệt, 4 tầng lầu, hiện đang cho thuê. Bên cạnh căn nhà xảy ra hỏa hoạn có một khu đất trống. Sáng nay, một người đàn ông đến đốt rác thì xảy ra cháy lan lên đường dây điện, lúc cháy có xảy ra tiếng nổ.

Gần 11 giờ trưa cùng ngày, thông tin từ UBND TP.Thủ Đức cho hay: khi nhận được tin báo cháy của người dân, Công an P.Tăng Nhơn Phú B đã nhanh chóng báo về trực ban Công an TP.Thủ Đức để huy động lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ xuống hiện trường phối hợp với công an phường để dập tắt đám cháy.

Qua xác minh ban đầu tại hiện trường, vụ cháy xảy ra tại khu nhà trọ địa chỉ như trên có 1 trệt, 4 tầng. Hiện đám cháy đã được dập tắt ổn định. Thiệt hại về người gồm 2 người tử vong và 7 người bị thương đang được đưa đi cấp cứu.

TP.Thủ Đức đang tập trung chăm sóc người bị thương và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Công an TP.Thủ Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.