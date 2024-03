Vụ cháy tại trụ sở Công an H.Tánh Linh: 200 xe máy tang vật bị thiêu rụi

Đêm 9.3, Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Bình Thuận đưa tin nhanh về vụ cháy xảy ra bên trong trụ sở Công an H.Tánh Linh.



Theo Công an tỉnh Bình Thuận, ngọn lửa bùng phát từ kho bãi chứa xe mô tô tang vật vi phạm hành chính của công an huyện này.

Hiện trường vụ cháy bên trong trụ sở Công an H.Tánh Linh CÔNG AN BÌNH THUẬN

Ngay khi phát hiện vụ cháy, Công an H.Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy; đồng thời báo cáo ngay cho Công an tỉnh Bình Thuận để điều động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực Đức Linh đến hiện trường tập trung chữa cháy.



Công an tỉnh Bình Thuận còn điều động xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ từ Đội chữa cháy Trung tâm Phan Thiết lên hỗ trợ chữa cháy.

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Thuận ở Đức Linh đến dập lửa NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ngay sau khi nhận tin, đại tá Lê Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, đến 18 giờ 45 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu xác định khoảng 200 xe mô tô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Rất đông người dân chứng kiến vụ cháy NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đến ngay Công an H.Tánh Linh để phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra.