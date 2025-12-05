Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Vụ 'chê' 30.000 đồng ủng hộ miền Trung: 'Cán bộ cơ sở phát ngôn chưa phù hợp'

Đình Huy - Nguyễn Trường
05/12/2025 16:59 GMT+7

UBND P.Cửa Nam xác định, trong quá trình vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt, 2 cán bộ cơ sở đã phát ngôn chưa phù hợp.

Liên quan đến clip 2 người phụ nữ "chê" 30.000 đồng khi đi vận động tiền ủng hộ miền Trung trên địa bàn P.Cửa Nam, Hà Nội, ngày 5.12, chính quyền phường đã thông tin ban đầu về sự việc.

Vụ 'chê' 30.000 đồng ủng hộ miền Trung: 'Cán bộ cơ sở phát ngôn chưa phù hợp' - Ảnh 1.

Người phụ nữ không nhận tiền khi nhân viên quán đồ uống muốn ủng hộ 30.000 đồng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, sự việc xảy ra tại cơ sở kinh doanh “Đảo matcha”, ở số 34 phố Ngô Quyền, vào khoảng 17 - 18 giờ ngày 3.12.2025.

Qua xác minh, 2 người phụ nữ clip là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể Tổ dân phố số 3 đang thực hiện công tác vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Theo UBND P.Cửa Nam, hoạt động vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt thể hiện tinh thần sẻ chia, tấm lòng “tương thân, tương ái” mang ý nghĩa cộng đồng tốt đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền, vận động, 2 cán bộ cơ sở đã có phát ngôn chưa phù hợp.

Xôn xao clip 2 phụ nữ 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ miền Trung

UBND P.Cửa Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Cửa Nam đã trao đổi với các cán bộ cơ sở Tổ dân phố số 3 rút kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động của tổ dân phố.

Trước đó, tối 3.12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 phụ nữ lớn tuổi, cầm theo 1 tờ giấy A4, tới quán đồ uống nói trên, kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Sau khi 2 phụ nữ bước vào, nhân viên trong quán trả lời đã ủng hộ qua Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhưng 2 người này vẫn yêu cầu "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố". Nhân viên quán sau đó xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ thì một phụ nữ lớn tiếng: "30.000 thì khỏi, ai nhận 30.000... phải có số tiền tối thiểu".

Sau vài phút, 2 phụ nữ đứng dậy bỏ đi và nói với nhân viên trong quán: "Bây giờ cô gọi công an ra xem cửa hàng này thuê bao nhiêu tiền".

Khám phá thêm chủ đề

30.000 đồng miền Trung hà nội Cửa Nam
