Vụ chém người khi thắc mắc tiền gửi xe: Tạm giữ hình sự 3 bảo vệ

Chiều 16.6, một lãnh đạo Công an P.Vĩnh Tuy (Hà Nội) xác nhận, đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 3 bảo vệ tại chung cư New Horizon là Vũ Anh Dũng (54 tuổi, P.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Trung Hiếu (18 tuổi, P.Tương Mai, Hà Nội) và Nguyễn Việt Hoàng (19 tuổi, xã Thịnh Minh, Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

3 bảo vệ chung cư New Horizon đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự ẢNH: HUYỀN CHI

Theo hồ sơ vụ việc, tối 14.6, anh T.M.H (42 tuổi, ở P.Cầu Giấy, Hà Nội) cùng vợ và 2 con đến nhà một người quen ở chung cư New Horizon. Tài xế N.M.D là người lái ô tô chở gia đình anh H. và gửi xe ở hầm chung cư này.

Đến khi ra về, anh D. được báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng. Thấy không thỏa đáng, anh D. không trả tiền. Lúc này, Dũng gọi Hiếu và Hoàng xuống giải quyết.

Sau khi Hiếu và Hoàng xuống giải thích với tài xế D. nhưng không được nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng. Một lúc sau thì anh T.M.H cùng vợ đi xuống.

Lúc này một bảo vệ chung cư khác tên là Nguyễn Văn Minh (20 tuổi, ở xã Tiên Đồng, Nghệ An) cũng đi xuống rồi sau đó Minh xảy ra cãi nhau với anh H. và anh D. Các bên đều dùng điện thoại quay video. Tiếp đó, Minh đá văng điện thoại của anh H., đồng thời đánh nhiều lần vào mặt người này.

Đáng chú ý, Dũng, Hiếu và Minh đã dùng hung khí đánh tài xế D. và anh H. Vụ việc chỉ dừng lại khi anh H. chạy ra khỏi khu chung cư, hô hoán người dân đến hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an P.Vĩnh Tuy đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera và khẩn trương đưa 3 đối tượng Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Việt Hoàng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Do Nguyễn Văn Minh đã bỏ trốn nên cơ quan công an đang tiến hành truy bắt, đồng thời kêu gọi nghi phạm này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo anh H., quá trình xô xát, anh bị chấn thương phần mềm, phải khâu 3 mũi ở vùng đầu. Còn tài xế D. bị gãy ngón tay, vùng đầu cũng bị khâu nhiều mũi. Ngoài ra, cả 2 người còn bị nhiều thương tích phần mềm khác trên cơ thể.