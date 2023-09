Vụ chiến sĩ công an bị đâm tử vong: Khởi tố vụ án

Ngày 24.9, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định của Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Văn Tú (25 tuổi), người đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ đêm 22.9.



Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ gia đình thượng úy Đỗ Văn Tú 100 triệu đồng được trích từ "Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân".

Cũng trong sáng nay 25.9, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đại tá Phạm Đình Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định trên của Bộ Công an cho gia đình thượng úy Đỗ Văn Tú.