Vụ chủ cửa hàng xăng dầu 'nhốt' công an: Tạm đình chỉ hoạt động

Ngày 19.2, UBND TT.Long Hải và Công an H.Long Điền làm việc với bà N.T.N.H (71 tuổi), chủ cửa hàng xăng dầu Hoàng Hảo (đường Võ Thị Sáu). Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch UBND TT.Long Hải vận động bà H. không hoạt động bán xăng tại cửa hàng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo đóng cửa NGUYỄN LONG

Trong quá trình làm việc, bà H. cũng đã nhận quyết định tạm tạm đình chỉ hoạt động của Công an H.Long Điền. Quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Công an H.Long Điền có thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 16.2. Công an H.Long Điền đề nghị bà H. thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu Hoàng Hảo.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng 19.2, bà H. đã kéo rào, đóng cửa cây xăng, không bán cho khách hàng.

Xem nhanh 12h ngày 17.2: Vụ cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện vẫn hoạt động: ‘Nhốt’ cả công an

Như Thanh Niên đã thông tin, cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo trên đường Võ Thị Sáu, TT.Long Hải (H.Long Điền) bị lực lượng chức năng rút giấy phép kinh doanh nhưng vẫn bán xăng. Trưa 16.2, Công an H.Long Điền phối hợp cùng lực lượng chức năng đến kiểm tra cửa hàng xăng dầu này.

Công an H.Long Điền yêu cầu bà H. xuất trình giấy phép kinh doanh cũng như các giấy tờ liên quan đến việc hoạt động của cửa hàng. Tuy nhiên, bà H. không hợp tác, dùng lời lẽ thiếu tôn trọng thành viên đoàn kiểm tra, đập phá tài sản tại cửa hàng. Nghiêm trọng hơn, bà H. kéo cửa rào tại cửa hàng xăng dầu "nhốt" lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Công an H.Long Điền nhiều lần nhắc nhở bà H. mở cửa cho đoàn kiểm tra ra ngoài, cho rằng việc làm của bà H. là giam giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, chủ cửa hàng này vẫn không chấp hành mở cửa cho đoàn ra ngoài. Đến khi lãnh đạo UBND TT.Long Hải, Công an TT.Long Hải đến hiện trường, yêu cầu bà H. mở cửa cho đoàn làm việc ra về thì chủ cửa hàng này mới đồng ý.

Theo Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo bị thu hồi giấy phép hoạt động từ năm 2011, do cửa hàng đã bị kê biên, phát mãi tài sản.