Vụ 'chuyến bay giải cứu': Ai bị cáo buộc là 'quán quân' nhận hối lộ?

Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa ban hành cáo trạng đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu".



Trong số này, 21 người bị đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ"; 4 người bị đề nghị truy tố tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 23 người bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ"; 4 người bị đề nghị truy tố tội "môi giới hối lộ"; 1 người bị đề nghị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 1 người bị đề nghị truy tố 2 tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "đưa hối lộ".

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, được Đảng, Nhà nước và dư luận đặc biệt quan tâm, xảy ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh mà bất chấp các quy định pháp luật vì lợi nhuận và lợi ích cá nhân.

A09 cáo buộc ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 21 tỉ đồng; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng; Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự, nhận hơn 12 tỉ đồng; Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, nhận hơn 4 tỉ đồng; Vũ Anh Tuấn, cựu Phó trưởng phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an), nhận hơn 27 tỉ đồng; Trần Văn Dự, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhật cảnh, nhận hơn 7 tỉ đồng; Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ Phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh), nhận hơn 9 tỉ đồng; Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nhận hơn 2 tỉ đồng; Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận 5 tỉ đồng… Bị can ít nhất nhận 437 triệu đồng.

Những con số kể trên chưa "xi nhê" gì so với số tiền mà bị can Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận. Kiên trở thành "quán quân" trong số 21 bị can nhóm tội "nhận hối lộ" cả về số lần nhận và số tiền nhận. Ông Kiên đã hơn 250 lần nhận tổng số gần 43 tỉ đồng của 19 cá nhân, đại diện doanh nghiệp.

Theo kết luận điều tra, với vai trò là thư ký của ông Tuyên, bị can Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận, trình ông Tuyên duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quá trình làm nhiệm vụ, bị can Kiên đã tiếp xúc, yêu cầu và thỏa thuận với các đại diện doanh nghiệp tham gia chuyến bay và các cá nhân có liên quan với chi phí từ 50 - 200 triệu đồng/chuyến bay; hoặc phải chi từ 500.000 - 2 triệu đồng/khách đối với chuyến bay combo và từ 7 - 15 triệu đồng/khách đối với khách lẻ.

Ngoài ra, ông Kiên còn cùng bị can Vũ Anh Tuấn yêu cầu, gợi ý, chỉ dẫn để doanh nghiệp liên hệ, chi tiền cho Kiên để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay, trả lời kịp thời văn bản.

A09 cáo buộc bị can Kiên đã hơn 250 lần nhận tiền của 19 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 42 tỉ đồng và 27.000 USD (tương đương hơn 625 triệu đồng).

Cụ thể, tháng 7.2021, bị can Kiên đã yêu cầu lãnh đạo Công ty Bluesky phải chi 150 triệu đồng/chuyến để được chấp thuận cấp phép chuyến bay combo. Sau đó, trong thời gian từ tháng 7 - tháng 11.2021, bị can Kiên đã 7 lần nhận hối lộ tổng số tiền 6 tỉ đồng để chấp thuận 32 chuyến bay.

Từ tháng 6 - tháng 12.2021, bị can Kiên đã 5 lần nhận tổng 5.000 USD (tương ứng hơn 115 triệu đồng) và 1,6 tỉ đồng để chấp thuận 18 chuyến bay cho Công ty Masterlife.

Từ tháng 9 - tháng 12.2021, bị can Kiên nhận 3 lần với tổng số tiền 1,8 tỉ đồng để chấp thuận 12 chuyến bay cho Công ty Minh và một số công ty khác.

Ngoài ra, A09 xác định, từ tháng 9.2020 - tháng 5.2021, bị can Kiên đã nhận 114 lần với tổng số tiền 7,4 tỉ đồng từ Vũ Hồng Quang, cán bộ Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), để chấp thuận cho các khách lẻ về nước với giá từ 7 - 15 triệu đồng/người.

Từ tháng 2 - tháng 11.2021, bị can Kiên cũng nhận 62 lần với tổng số tiền 7,3 tỉ đồng để giúp các khách lẻ về nước. Tuy nhiên, giai đoạn này A09 cho hay sẽ tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý trong giai đoạn sau của vụ án.