Vụ 'chuyến bay giải cứu': Bí ẩn về số tiền 450.000 USD 'không cánh mà bay'

Chiều 14.7, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử đại án "chuyến bay giải cứu", với phần thẩm vấn của các luật sư bào chữa cho bị cáo.

Nội dung chính xoay quanh phi vụ "chạy án" lên tới hơn 61 tỉ đồng, liên quan đến 4 nhân vật: Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội; Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 (Cục An ninh điều tra Bộ Công an); Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky; Lê Hồng Sơn, cựu Tổng giám đốc Công ty Bluesky.



Bị cáo Hoàng Văn Hưng TRẦN PHAN

Chiếc cặp số chứa đầy tiền hay chỉ là rượu vang?

Trả lời tại tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn giữ nguyên lời khai, thừa nhận vai trò môi giới "chạy án" cho Nguyễn Thị Thanh Hằng và Hoàng Văn Hưng. Cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội xác nhận ông Hưng nhiều lần yêu cầu bà Hằng chi tiền để lo lót cho bà Hằng và ông Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự khi xảy ra vụ "chuyến bay giải cứu", những lần đưa tiền đều do bà Hằng chuyển cho ông Tuấn rồi ông Tuấn chuyển cho ông Hưng.

Trong số trên, ngày 5.12.2022, ông Tuấn có nhờ người mang một chiếc cặp số đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, để chuyển cho ông Hưng. Bên trong chiếc cặp chứa 450.000 USD là số tiền dùng để "chạy án", do bà Hằng nhờ ông Tuấn gửi cho ông Hưng, theo yêu cầu của ông Hưng trước đó.

Cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội nhiều lần khẳng định chiếc cặp có mã khóa "104". Trước khi chuyển cho ông Hưng, ông Tuấn có gọi điện thông báo, nói cho ông Hưng biết mã khóa này.

Tuy nhiên, ông Hưng phản bác lời khai của ông Tuấn. Cựu Trưởng phòng 5 thừa nhận có nhận chiếc cặp số từ ông Tuấn, nhưng một mực cho rằng bên trong chỉ có 4 chai rượu vang chứ không hề có tiền. Cặp số cũng không có mã khóa, chỉ cần bấm một cái là mở được.

Theo lời ông Hưng, bị cáo từng bị Covid-19 "thập tử nhất sinh", may mắn được các bác sĩ điều trị nên khỏi. Sau khi khỏi bệnh, ông Tuấn có gọi điện hỏi thăm, gợi ý sẽ tặng ông Hưng món quà để tri ân các bác sĩ. Vì thế, chiếc cặp số mà ông Tuấn gửi cho ông Hưng là chứa rượu vang, chứ không phải chứa tiền, để ông Hưng tổ chức buổi cảm ơn bác sĩ.

Tham gia phiên tòa vụ "chuyến bay giải cứu" có cả lái xe của ông Hưng. Người này cho biết, thời điểm nhận chiếc cặp số và mang lên xe, ông Hưng có nói với tài xế rằng "có ông anh tặng cho mấy chai rượu". Vì ngồi ghế trước, tài xế chỉ nghe vậy chứ không chứng kiến việc mở cặp hoặc thấy bên trong có gì.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng TRẦN PHAN

Cựu trưởng phòng điều tra kêu oan, "tố" bỏ lọt tội phạm

Vẫn trong phần xét hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, người bị cáo buộc đã bỏ ra hơn 61 tỉ đồng để "chạy án", nhiều lần nhất trí với lời khai của cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Bà Hằng khai, những lần đưa tiền cho ông Tuấn rồi ông Tuấn gọi ông Hưng đến nhà lấy tiền, ông Tuấn đều gọi điện và đưa điện thoại cho bà Hằng để nói chuyện với ông Hưng, nhằm xác nhận giao dịch đã hoàn tất. "Sau vài lần như thế, bị cáo có bảo anh Tuấn không cần gọi nữa đâu vì sợ anh Hưng sẽ ngại", bà Hằng cho hay.

Nữ cựu phó tổng giám đốc còn kể, trong một lần đến nhà đưa tiền cho ông Tuấn thì gặp ông Hưng cũng đến. Ông Tuấn nói bà Hằng tránh mặt để mình và ông Hưng trao đổi công việc. Khi ông Hưng về, bà Hằng nhìn rõ thấy ông Hưng cầm chiếc túi mà vừa nãy bà Hằng đưa cho ông Tuấn.

Đáng chú ý, bà Hằng cho biết, giai đoạn ông Hưng còn là Trưởng phòng 5 và điều tra viên chính thụ lý vụ án "chuyến bay giải cứu", ông Hưng có hướng dẫn lời khai cho bà Hằng. Đến khi bị điều chuyển công tác, ông Hưng nói dối vẫn là chỉ huy vụ án, có thể thay đổi điều tra viên này điều tra viên kia, nhưng thực tế ông Hưng không nắm được thông tin gì.

Ngược lại, ông Hưng bày tỏ sự nghi ngờ về lời khai của bà Hằng liên quan đến chiếc túi ở nhà ông Tuấn, vì suốt quá trình điều tra bà Hằng không khai gì, nay ra tòa lại khai như vậy.

Cựu Trưởng phòng 5 xác nhận có được ông Nguyễn Anh Tuấn "gửi gắm" bà Hằng và ông Lê Hồng Sơn. Khi ấy, bị cáo chỉ khuyên ông Tuấn hãy động viên bà Hằng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, tất cả chỉ trên phương diện công việc, không hề có chuyện yêu cầu chi tiền "chạy án".

"Bị cáo rất buồn, bị cáo không có động cơ nào cả mà lại ra cơ sự như hôm nay", ông Hưng nói, đồng thời khẳng định, tất cả những lần gặp bà Hằng đều do ông Tuấn gọi sang nhà, chưa bao giờ ông Hưng chủ động yêu cầu gặp.

Ngoài việc kêu oan vì "kết luận điều tra, cáo trạng không có bất cứ chứng cứ nào, chỉ dựa vào lời khai một chiều với nhiều điểm vô lý", bị cáo Hưng còn cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt nhiều hành vi, nhiều người phạm tội. Tuy nhiên, ông Hưng không nói cụ thể bỏ lọt ai mà "để dành" trình bày trong phần tranh luận.

Sau những nội dung trên, phiên tòa "chuyến bay giải cứu" kết thúc phần xét hỏi, hội đồng xét xử tuyên bố tạm nghỉ. Sáng 17.7 tới, đại diện viện kiểm sát sẽ đề nghị mức án đối với 54 bị cáo.