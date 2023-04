Vụ 'chuyến bay giải cứu': Công an thu hàng cân vàng, hàng cọc USD

Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

54 người bị đề nghị truy tố ở 5 nhóm tội danh. Trong số này, 21 người bị đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ"; 4 người bị đề nghị truy tố tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 23 người bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ"; 4 người bị đề nghị truy tố tội "môi giới hối lộ"; 1 người bị đề nghị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 1 người bị đề nghị truy tố 2 tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "đưa hối lộ".





Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị can hưởng lợi bất chính, nhận hối lộ lên tới hàng trăm tỉ đồng C.X

A09 cho hay đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, có bị can đang bỏ trốn, do vậy phải chia giai đoạn, tách vụ án để xử lý.

Trong vụ án, 21 bị can nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hơn 170 tỉ đồng. Trong đó, người nhận hối lộ nhiều nhất là Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lên tới gần 43 tỉ đồng.

Các bị can Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 21 tỉ đồng; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng; Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự, nhận hơn 12 tỉ đồng; Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, nhận hơn 4 tỉ đồng; Vũ Anh Tuấn, cựu Phó trưởng phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an), nhận hơn 27 tỉ đồng; Trần Văn Dự, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, nhận hơn 7 tỉ đồng; Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ Phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh), nhận hơn 9 tỉ đồng; Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nhận hơn 2 tỉ đồng; Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận 5 tỉ đồng… Bị can ít nhất nhận 437 triệu đồng.

Các bị can Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh, Chử Xuân Dũng và Trần Văn Tân (từ trái qua) BỘ CÔNG AN

Quá trình điều tra, A09 đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan, đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định đối với 146 miếng kim loại màu vàng, 2.100 tờ giấy ghi là tiền USD, mệnh giá 100 USD để xác định thật, giả, số lượng và khối lượng.



Kết quả, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận 2.100 tờ giấy mệnh giá 100 USD là tiền thật và 146 miếng kim loại màu vàng là vàng, tổng trọng lượng gần 5,5 kg, hàm lượng vàng trung bình 99,99%.

A09 đã tạm giữ 670.000 USD, 1 tỉ đồng, 146 lượng vàng (gần 5,5 kg) kèm 3 giấy đảm bảo vàng kiêm hóa đơn bán lẻ. Ngoài ra, công an thu giữ 4 điện thoại, 2 đầu ghi camera, 1 thẻ nhớ, 2 thẻ ngân hàng, 8 thiết bị ngoại vi chứa dữ liệu camera đã trích xuất…