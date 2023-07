Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu đại sứ nói lý do thu thêm tiền người mãn hạn tù

Sáng 19.7, TAND TP.Hà Nội tiếp tục dành thời gian để các luật sư và các bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" trình bày những luận cứ bào chữa và lời tự gỡ tội cho mình.

Trong vụ án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và bị đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù.

Thu tiền của người mãn hạn tù rồi chia nhau

Theo cáo buộc, từ tháng 5.2020 - 1.2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức 8 "chuyến bay giải cứu", đưa 1.891 người mãn hạn tù về nước tránh dịch.

Đại sứ quán đã thu của mỗi người 20,3 triệu đồng và ai không có hộ chiếu phải nộp 25 triệu đồng. Với những người ở xa, cần mua vé máy bay về thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) thì phải nộp từ 30 - 35 triệu đồng. Riêng khoản cấp hộ chiếu, các bị cáo thu hơn 4 triệu đồng/sổ, nhưng chỉ nộp về ngân sách 1,6 triệu đồng/sổ.

Trong việc đưa 1.891 người mãn hạn tù về nước, ông Thái và cấp dưới đã thu hơn 44 tỉ đồng, trừ chi phí còn "lãi" hơn 11 tỉ đồng. Số tiền 11 tỉ đồng này, ông Thái và cấp dưới giữ lại 5 tỉ đồng tại đại sứ quán, còn lại chia nhau theo tỷ lệ, trong đó ông Thái 580 triệu đồng.

Tháng 3.2022, ông Quách Văn Mừng, người Việt sống tại Malaysia, đã viết đơn tố cáo đại sứ quán thu tiền trái quy định.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Thái cho hay, ông Mừng là "cò mồi", thu từ 40 - 80 triệu đồng/người muốn về nước. Sau đó, đại sứ quán nắm được thông tin ở các trại nữ có hiện tượng ép buộc chị em dùng ma túy và bóc lột tình dục, do đó bị cáo Thái đã yêu cầu nếu có chuyến bay thì đưa chị em về sớm nhất có thể.

Trình bày thêm, ông Thái cho hay, tại các trại nam, "cò mồi" câu kết với người bản địa thu phí cao. Do vậy, ông Thái đã chỉ đạo cấp dưới đưa họ về với giá thấp. "Quách Văn Mừng bị chặn, bị đạp đổ nồi cơm nên viết đơn tố cáo tôi", ông Thái trình bày.

"Làm theo quy định thì không được việc"

Theo ông Thái, khi dịch bùng phát, tình hình tại các nước rất căng thẳng. Tại Nhật đã xảy ra biểu tình ở trước cửa đại sứ quán, còn ở Malaysia đã có 4 công dân nhảy vào đại sứ quán tự tử. Ông Thái cho biết, lúc đó rất căng thẳng nên phải thu thêm kinh phí dự trù.

Trình bày thêm tại phiên xét xử đại án "chuyến bay giải cứu" về lý do thu thêm kinh phí, ông Thái cho rằng, các trại tù ở xa, người mãn hạn tù phải được "nuôi 1 tháng" vì mỗi tháng chỉ có 1 chuyến bay. Do vậy, đại sứ quán đã thu thêm từ 2 - 3 triệu đồng/người, thấp hơn so với mức từ 40 - 80 triệu đồng/người của "cò mồi".

Theo ông Thái, Đại sứ quán Myanmar tại Malaysia cũng tổ chức "chuyến bay giải cứu" cho công dân về nước nhưng không dự phòng rủi ro. Vì vậy, khi không tổ chức được chuyến bay, phía Malaysia đã phải cho 8 xe chở số người này về Đại sứ quán Myanmar và ở lại 1 tuần. Myanmar sau đó điều tàu chiến đến chở công dân của họ về.

Do vậy, Malaysia đã gọi Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia lên đề nghị "nhất cử lưỡng tiện, các ông cho tàu hải quân sang diễn tập rồi đón người về".

Theo ông Thái, ông đã xin tàu hải quân nhưng không nhận được phản hồi, xin chuyên cơ thì bị cáo Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), nói không có chỗ cách ly nên không cho về đồng loạt, phải về dần.

Tại tòa, ông Thái thừa nhận đã thu tiền trái quy định để làm khoản dự phòng và sau đó không dùng đến vì "không có rủi ro hoặc chúng tôi đã chặn được rủi ro". Do vậy, ông Thái mong tòa xem xét vì làm việc ở Malaysia khó áp dụng quy định của Việt Nam.

"Cảm ơn các đồng nghiệp của tôi, họ là những người dám làm nhưng giờ lại không theo quy định, mà theo quy định sẽ không làm được việc. Xin tòa xem xét giảm nhẹ cho các đồng nghiệp của tôi", ông Thái kết lại phần bào chữa của mình tại phiên xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" sáng nay 19.7.