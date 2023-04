Vụ 'chuyến bay giải cứu': Thiếu tướng công an nhận 2,65 triệu USD để 'chạy án'

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 54 bị can về các tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; liên quan đến vụ trục lợi từ "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP.Hà Nội và các tỉnh, thành.



Trong số trên, cựu thiếu tướng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ. Ông Tuấn là một trong nhiều cán bộ công an bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở vụ án này.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội ANTĐ

Theo kết luận, 2 bị can Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty Bầu trời xanh) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bầu trời xanh) bàn bạc, móc nối, đưa hối lộ số tiền 38,5 tỉ đồng cho những người có thẩm quyền, để xin giấy phép thực hiện 109 chuyến bay đưa người Việt hồi hương.

Đặc biệt, ngay trong quá trình Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra dấu hiệu tiêu cực liên quan đến những "chuyến bay giải cứu", 2 bị can Sơn và Hằng đã tìm mối để "chạy án". Người được nhờ vả là thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Ông Tuấn được xác định là người không có chức năng, nhiệm vụ điều tra, xử lý vụ án "chuyến bay giải cứu", nhưng có quen biết với Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng Phòng Điều tra Cục ANĐT Bộ Công an, cựu điều tra viên thụ lý chính vụ án).

Với mục đích giúp cho Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự, ông Tuấn nhận lời làm trung gian, nhận tiền từ 2 người này rồi chuyển cho ông Hưng.

Về phía mình, khi còn là trưởng phòng và điều tra viên thụ lý vụ án, ông Hưng nhiều lần liên hệ trao đổi thông tin với ông Tuấn, bao gồm các diễn biến tố tụng đối với 2 bị can Hằng, Sơn. Ông Hưng còn gặp gỡ, hướng dẫn Hằng và Sơn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên, để hướng tới việc không bị xử lý hình sự.

Sau này, khi bị điều chuyển công tác, dù không còn nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền trong việc điều tra vụ án, ông Hưng vẫn khẳng định mình "kiểm soát được tình hình" để nhận tiền của Hằng và Sơn thông qua ông Tuấn.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1.2022 đến tháng 12.2022, ông Tuấn làm trung gian, nhận từ bị can Sơn, Hằng tổng cộng 2,65 triệu USD.

Trong đó, ông Tuấn khai đã sử dụng 400.000 USD và đưa 2,25 triệu USD cho ông Hưng để lo lót cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hưng đã nhận 800.000 USD từ Hằng thông qua ông Tuấn để "chạy án", số tiền 1,45 triệu USD còn lại chưa đủ cơ sở khẳng định ông Hưng có nhận hay không. Do đó, ông Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này, cộng với 400.000 USD trước đó, tổng là 1,85 triệu USD.

Cơ quan công an kết luận hành vi của ông Tuấn phạm vào tội môi giới hối lộ, quy định tại điều 365 bộ luật Hình sự, với số tiền môi giới hối lộ là 2,65 triệu USD, tương đương 61,7 tỉ đồng, trong đó bị can chịu trách nhiệm với số tiền 1,85 triệu USD, tương đương 42,8 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, ông Tuấn được đánh giá thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân và các cá nhân có liên quan, góp phần giúp Bộ Công an làm rõ nhiều tình tiết của vụ án.

Gia đình bị can đã nộp 460.000 USD để khắc phục hậu quả. Bản thân bị can được tặng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen, có nhiều thành tích trong quá trình công tác.

Bị can Hoàng Văn Hưng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn cùng bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.