Vụ cô gái bị hành hung ở Hậu Giang: Khởi tố người vợ, truy bắt người chồng

Liên quan vụ cô gái bị hành hung, ngày 11.7, tại hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Hậu Giang, đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Vị Thanh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thiên Kim (19 tuổi, ngụ P.5. TP.Vị Thanh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Do Kim đang mang thai 8 tháng nên cơ quan công an cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Hình ảnh vợ chồng Kim và Thiên đánh chị Đ.T.C.L (mặc áo trắng) CHỤP MÀN HÌNH

Riêng Trương Thanh Thiên (21 tuổi, chồng của Kim) đang bỏ trốn, cơ quan công an đang truy bắt. Trong tuần tới, nếu chưa bắt được Thiên, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định truy nã. Quan điểm của Công an tỉnh Hậu Giang là xử lý nghiêm vụ việc này.

Truy tìm người đàn ông liên quan vụ hành hung cô gái ở Hậu Giang

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3.7, chị Đ.T.C.L (19 tuổi, ngụ TX.Long Mỹ, Hậu Giang) đang ở trong một nhà nghỉ thuộc P.4, TP.Vị Thanh thì Kim gọi ra để nói chuyện. Khi hai bên gặp mặt, Thiên và Kim dùng tay, nón bảo hiểm đánh liên tục vào chị L., gây thương tích. Vụ việc được quay clip lại và phát tán trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Công an TP.Vị Thanh vào cuộc xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc.

Trước đó, Thanh Niên thông tin, ngày 5.7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 46 giây ghi lại cảnh đôi nam nữ hành hung cô gái trên đường tại P.4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Trong đoạn clip, người đàn ông túm cổ áo cô gái, tay phải đấm mạnh vào mặt cô này và nói "không biết trên biết dưới".

Cô gái cúi đầu chịu trận, nói đã xin lỗi thì liền bị người phụ nữ cầm nón bảo hiểm xông vào đánh tiếp. Mặc dù cô gái không kháng cự, 2 người này vẫn tiếp tục dùng tay, nón bảo hiểm hành hung.