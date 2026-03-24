Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vũ công 'bầm dập' vì Tăng Phúc

An Hạ
An Hạ
24/03/2026 18:49 GMT+7

Màn khiêu vũ tango của Tăng Phúc và vũ công Kim Anh trong ca khúc mới ra mắt thu hút sự chú ý của khán giả tại đêm nhạc SLAY 2026 cũng như trên mạng xã hội.

Mới đây, ca sĩ Tăng Phúc cùng các khách mời: S.T Sơn Thạch, Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và Minh Huy đã có đêm diễn SLAY tại Biên Hòa (Đồng Nai). Đây là lần thứ 6 chuỗi sự kiện này được thực hiện.

Tăng Phúc gây chú ý với màn khiêu vũ tango

Tại SLAY 2026, Tăng Phúc mang đến loạt tiết mục được làm mới về cả âm nhạc lẫn trình diễn. Những ca khúc quen thuộc như: Mong manh nỗi đau, Nhờ anh nhắn với người đó, Kẻ qua đường, Dịu dàng đến từng phút giây… đều được phối lại với tiết tấu hiện đại, giúp nam ca sĩ thể hiện sự thay đổi rõ nét trong phong cách biểu diễn.

Điểm nhấn của chương trình là các ca khúc mới, trong đó có màn song ca Bước cùng nhau cùng S.T Sơn Thạch và Bên nhau kết hợp với phần khiêu vũ tango xuyên suốt được chú ý.

Từng xem khiêu vũ là thử thách, Tăng Phúc cho thấy sự tiến bộ sau quá trình rèn luyện chăm chỉ. Tại SLAY 2026, nam ca sĩ đã đầu tư nhiều hơn về những bước nhảy. Anh cùng vũ công Kim Anh có thời gian tập luyện gấp rút để chuẩn bị cho đêm diễn, bao gồm các buổi làm quen động tác cơ bản và tập nâng cao cùng biên đạo.

Nam ca sĩ chia sẻ, do chưa phải vũ công chuyên nghiệp, anh nhiều lần gặp khó khăn trong quá trình luyện tập. Tăng Phúc nói: "Phúc và Kim Anh chỉ có thời gian ngắn tập khiêu vũ cho bài hát mới. Vì không phải vũ công chuyên nghiệp nên người bị "bầm dập" nhiều nhất trong tiết mục này là… bạn nhảy Kim Anh. Phúc đã giẫm chân bạn nhảy không dưới 10 lần (cười). Hầu như buổi tập nào cũng để lại thương tích cho cô ấy".

Sau đêm diễn, màn khiêu vũ tango của Tăng Phúc được chia sẻ rất nhiều, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được quan tâm trên mạng xã hội. Phần trình diễn này cũng được nam ca sĩ đăng tải trên kênh riêng, hiện đang nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao sự tiến bộ trong vũ đạo và phong thái biểu diễn.

Tăng Phúc làm bạn nhảy 'chấn thương' khi khiêu vũ - Ảnh 1.

Tăng Phúc giẫm chân bạn nhảy không dưới 10 lần, hầu như buổi tập nào cũng để lại thương tích cho nữ vũ công

Ảnh: BTC

Tăng Phúc làm bạn nhảy 'chấn thương' khi khiêu vũ - Ảnh 2.

Hai mỹ nam từ Tân binh toàn năng lần đầu nhảy sung với “anh tài” Tăng Phúc, S.T Sơn Thạch

Ảnh: BTC

Tăng Phúc làm bạn nhảy 'chấn thương' khi khiêu vũ - Ảnh 3.

Thái Lê Minh Hiếu “đốt cháy” đêm diễn qua loạt ca khúc được phối mới: Chân ái, Anh muốn anh đưa em về (hát cùng Tăng Phúc)

Ảnh: BTC

Tăng Phúc làm bạn nhảy 'chấn thương' khi khiêu vũ - Ảnh 4.

Trong khi đó, sở trường ballad của SWAN được phát huy tối đa khi kết hợp với đàn anh Tăng Phúc trong mashup Tất cả sẽ thay anh - Nước mắt. Ngoài ra, SWAN còn nhân cơ hội trình diễn bài hát mới ra mắt Có lẽ

Ảnh: BTC

Tăng Phúc làm bạn nhảy 'chấn thương' khi khiêu vũ - Ảnh 5.

Với Minh Huy, bản mashup Một đêm say - Biển tình là thử thách mà Tăng Phúc đặt ra cho đàn em, muốn khán giả nhìn thấy sự tiến bộ trong giọng hát, làm chủ sân khấu và khả năng xử lý tinh tế những bài hát khó

Ảnh: BTC

Tăng Phúc làm bạn nhảy 'chấn thương' khi khiêu vũ - Ảnh 6.

S.T Sơn Thạch khẳng định bản lĩnh sân khấu vững vàng, làm chủ những bước nhảy, mang sự bùng nổ qua các ca khúc: Thật gần thật xa, Let It Rain, Let Me Feel Your Love Tonight…

Ảnh: BTC

Khép lại chương trình, các nghệ sĩ cùng xuất hiện trong tiết mục Ngựa ô thương nhớ với phần dàn dựng kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo điểm nhấn cho tổng thể đêm diễn

Ảnh: BTC

Tăng Phúc, Ái Phương khoe giọng trong album của nghệ sĩ dương cầm Vũ Đặng Quốc Việt

Tăng Phúc, Ái Phương khoe giọng trong album của nghệ sĩ dương cầm Vũ Đặng Quốc Việt

Nghệ sĩ dương cầm Vũ Đặng Quốc Việt vừa phát hành album thứ 2 quy tụ nhiều giọng ca trẻ nổi bật của nhạc Việt. Album Hoàng hôn từng ngón tay đan mang đến không gian âm nhạc sâu lắng cùng những câu chuyện cảm xúc đằng sau.

Khám phá thêm chủ đề

Tăng Phúc SLAY SLAY 2026 ST Sơn Thạch SWAN sao việt showbiz việt Minh Xù Liveshow
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận