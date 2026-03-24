Vũ công 'bầm dập' vì Tăng Phúc

Mới đây, ca sĩ Tăng Phúc cùng các khách mời: S.T Sơn Thạch, Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và Minh Huy đã có đêm diễn SLAY tại Biên Hòa (Đồng Nai). Đây là lần thứ 6 chuỗi sự kiện này được thực hiện.

Tăng Phúc gây chú ý với màn khiêu vũ tango

Tại SLAY 2026, Tăng Phúc mang đến loạt tiết mục được làm mới về cả âm nhạc lẫn trình diễn. Những ca khúc quen thuộc như: Mong manh nỗi đau, Nhờ anh nhắn với người đó, Kẻ qua đường, Dịu dàng đến từng phút giây… đều được phối lại với tiết tấu hiện đại, giúp nam ca sĩ thể hiện sự thay đổi rõ nét trong phong cách biểu diễn.

Điểm nhấn của chương trình là các ca khúc mới, trong đó có màn song ca Bước cùng nhau cùng S.T Sơn Thạch và Bên nhau kết hợp với phần khiêu vũ tango xuyên suốt được chú ý.

Từng xem khiêu vũ là thử thách, Tăng Phúc cho thấy sự tiến bộ sau quá trình rèn luyện chăm chỉ. Tại SLAY 2026, nam ca sĩ đã đầu tư nhiều hơn về những bước nhảy. Anh cùng vũ công Kim Anh có thời gian tập luyện gấp rút để chuẩn bị cho đêm diễn, bao gồm các buổi làm quen động tác cơ bản và tập nâng cao cùng biên đạo.

Nam ca sĩ chia sẻ, do chưa phải vũ công chuyên nghiệp, anh nhiều lần gặp khó khăn trong quá trình luyện tập. Tăng Phúc nói: "Phúc và Kim Anh chỉ có thời gian ngắn tập khiêu vũ cho bài hát mới. Vì không phải vũ công chuyên nghiệp nên người bị "bầm dập" nhiều nhất trong tiết mục này là… bạn nhảy Kim Anh. Phúc đã giẫm chân bạn nhảy không dưới 10 lần (cười). Hầu như buổi tập nào cũng để lại thương tích cho cô ấy".

Sau đêm diễn, màn khiêu vũ tango của Tăng Phúc được chia sẻ rất nhiều, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được quan tâm trên mạng xã hội. Phần trình diễn này cũng được nam ca sĩ đăng tải trên kênh riêng, hiện đang nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao sự tiến bộ trong vũ đạo và phong thái biểu diễn.

Tăng Phúc giẫm chân bạn nhảy không dưới 10 lần, hầu như buổi tập nào cũng để lại thương tích cho nữ vũ công Ảnh: BTC

Hai mỹ nam từ Tân binh toàn năng lần đầu nhảy sung với “anh tài” Tăng Phúc, S.T Sơn Thạch Ảnh: BTC

Thái Lê Minh Hiếu “đốt cháy” đêm diễn qua loạt ca khúc được phối mới: Chân ái, Anh muốn anh đưa em về (hát cùng Tăng Phúc) Ảnh: BTC

Trong khi đó, sở trường ballad của SWAN được phát huy tối đa khi kết hợp với đàn anh Tăng Phúc trong mashup Tất cả sẽ thay anh - Nước mắt. Ngoài ra, SWAN còn nhân cơ hội trình diễn bài hát mới ra mắt Có lẽ Ảnh: BTC

Với Minh Huy, bản mashup Một đêm say - Biển tình là thử thách mà Tăng Phúc đặt ra cho đàn em, muốn khán giả nhìn thấy sự tiến bộ trong giọng hát, làm chủ sân khấu và khả năng xử lý tinh tế những bài hát khó Ảnh: BTC

S.T Sơn Thạch khẳng định bản lĩnh sân khấu vững vàng, làm chủ những bước nhảy, mang sự bùng nổ qua các ca khúc: Thật gần thật xa, Let It Rain, Let Me Feel Your Love Tonight… Ảnh: BTC