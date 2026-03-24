Vũ công 'bầm dập' vì Tăng Phúc

Mới đây, ca sĩ Tăng Phúc cùng các khách mời: S.T Sơn Thạch, Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và Minh Huy đã có đêm diễn SLAY tại Biên Hòa (Đồng Nai). Đây là lần thứ 6 chuỗi sự kiện này được thực hiện.
Tăng Phúc gây chú ý với màn khiêu vũ tango
Tại SLAY 2026, Tăng Phúc mang đến loạt tiết mục được làm mới về cả âm nhạc lẫn trình diễn. Những ca khúc quen thuộc như: Mong manh nỗi đau, Nhờ anh nhắn với người đó, Kẻ qua đường, Dịu dàng đến từng phút giây… đều được phối lại với tiết tấu hiện đại, giúp nam ca sĩ thể hiện sự thay đổi rõ nét trong phong cách biểu diễn.
Điểm nhấn của chương trình là các ca khúc mới, trong đó có màn song ca Bước cùng nhau cùng S.T Sơn Thạch và Bên nhau kết hợp với phần khiêu vũ tango xuyên suốt được chú ý.
Từng xem khiêu vũ là thử thách, Tăng Phúc cho thấy sự tiến bộ sau quá trình rèn luyện chăm chỉ. Tại SLAY 2026, nam ca sĩ đã đầu tư nhiều hơn về những bước nhảy. Anh cùng vũ công Kim Anh có thời gian tập luyện gấp rút để chuẩn bị cho đêm diễn, bao gồm các buổi làm quen động tác cơ bản và tập nâng cao cùng biên đạo.
Nam ca sĩ chia sẻ, do chưa phải vũ công chuyên nghiệp, anh nhiều lần gặp khó khăn trong quá trình luyện tập. Tăng Phúc nói: "Phúc và Kim Anh chỉ có thời gian ngắn tập khiêu vũ cho bài hát mới. Vì không phải vũ công chuyên nghiệp nên người bị "bầm dập" nhiều nhất trong tiết mục này là… bạn nhảy Kim Anh. Phúc đã giẫm chân bạn nhảy không dưới 10 lần (cười). Hầu như buổi tập nào cũng để lại thương tích cho cô ấy".
Sau đêm diễn, màn khiêu vũ tango của Tăng Phúc được chia sẻ rất nhiều, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được quan tâm trên mạng xã hội. Phần trình diễn này cũng được nam ca sĩ đăng tải trên kênh riêng, hiện đang nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao sự tiến bộ trong vũ đạo và phong thái biểu diễn.
