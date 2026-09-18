Vũ công Kim Anh bị rút khỏi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Sáng 18.9, OH Dance Team chính thức lên tiếng về vụ việc liên quan đến Kim Anh sau thời gian rà soát và làm việc với các thành viên. Nhóm cho biết đã quyết định rút nữ vũ công khỏi tất cả dự án tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai.

“Với trách nhiệm của người quản lý, mình đã chính thức rút Kim Anh ra khỏi tất cả các dự án tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai”, đại diện OH Dance Team viết.

OH Dance Team cho biết nhận thức được những phản ứng của khán giả trước cách hành xử của Kim Anh, đồng thời mong nữ vũ công nghiêm túc nhìn nhận sai sót, chịu trách nhiệm và xem đây là bài học trong quá trình làm nghề.

Vũ công Kim Anh bị OH Dance Team rút khỏi các dự án tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai sau những tranh luận trên mạng xã hội

Ảnh: Chụp màn hình ATVNCG

Ồn ào bắt nguồn từ bài đăng của Đông Hùng

Trước đó, tranh luận trên mạng xã hội bắt đầu sau bài đăng của ca sĩ Đông Hùng khi anh gửi lời cảm ơn đến nhiều bộ phận đứng sau Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong bài viết, nam ca sĩ nhắc đến tổ đạo diễn, âm nhạc, biên tập, thiết kế sân khấu, quay phim, chăm sóc nghệ sĩ, truyền thông...

Tuy nhiên, bài viết không đề cập trực tiếp đến một số bộ phận như dancer, biên đạo và stylist. Sau đó, một số tài khoản được cho là người tham gia chương trình đăng tải những chia sẻ thể hiện sự không hài lòng, khiến câu chuyện về việc ghi nhận đóng góp của ê kíp hậu trường lan rộng trên mạng xã hội.

Đông Hùng sau đó giải thích bài đăng nhằm dành sự chú ý cho những bộ phận ít được nhắc đến phía sau sân khấu; việc không gọi tên dancer hay stylist không đồng nghĩa với việc phủ nhận đóng góp của họ.

Bài đăng của OH Dance Team Ảnh: Chụp màn hình facebook OH dance team

Trong số những người có phản ứng liên quan đến câu chuyện, Kim Anh trở thành cái tên được chú ý. Tối 16.9, cô đăng bài xin lỗi Đông Hùng, các nghệ sĩ, ban tổ chức, ê kíp chương trình và khán giả.

Kim Anh thừa nhận đã “quá vội vàng để cảm xúc cá nhân lấn át”, không suy nghĩ kỹ trước khi đăng tải những nội dung liên quan vụ việc. Nữ vũ công nhận trách nhiệm về những chia sẻ của mình, đồng thời mong có cơ hội sửa sai.

Bên cạnh quyết định xử lý Kim Anh, OH Dance Team cũng làm rõ phạm vi những tài khoản có liên quan đến tranh luận. Theo nhóm, một số tài khoản mang danh dancer có bình luận thô tục, kích động hoặc xúc phạm người khác trong những ngày qua không phải thành viên OH. Phần lớn những người này cũng chưa từng được OH mời tham gia biểu diễn tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Với các thành viên OH từng chia sẻ bài viết, bình luận hoặc tương tác về vụ việc, nhóm cho biết dù không sử dụng lời lẽ xúc phạm hay vượt quá giới hạn, những hành động này vẫn chưa phù hợp với tinh thần trách nhiệm mà OH yêu cầu ở thành viên.

OH Dance Team cho biết ngay từ khi thành viên mới gia nhập, nhóm luôn nhắc nhở về đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc và ý thức trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, cùng các yêu cầu về lễ phép, đúng giờ, kỷ luật và tôn trọng đồng nghiệp.

Nhóm cũng chia sẻ trải nghiệm trong hai mùa Anh trai vượt ngàn chông gai, cho biết các dancer tham gia chương trình nhận được sự hỗ trợ từ ban tổ chức trong quá trình làm việc. Theo OH Dance Team, các nghệ sĩ cũng thường cảm ơn, hỏi thăm biên đạo và dancer sau mỗi tiết mục.

Cuối thông báo, OH Dance Team nhận trách nhiệm về những “thiếu sót nghiêm trọng trong công tác quản lý”, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Đông Hùng, các nghệ sĩ, người hâm mộ, ban tổ chức và ê kíp Anh trai vượt ngàn chông gai.