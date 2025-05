Vụ công trình cầu vừa khánh thành ở Tây Ninh bị sụt lún: 'Không ai nghĩ mới làm đã hư'

Chiều 11.5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết một số nạn nhân trong vụ sụt lún đường dẫn ngay chân cầu Hòa Bình (H.Châu Thành, Tây Ninh) đã được cho xuất viện, hiện còn 2 bệnh nhân nằm viện để theo dõi.

Bà T.T.H đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh ẢNH: THANH QUÂN

Cụ thể, bà T.T.H (70 tuổi, ở xã Hòa Thạnh, H.Châu Thành, Tây Ninh) bị chấn thương vùng đầu, cột sống cổ. "Bệnh nhân tỉnh táo, nhưng do bị chấn thương vùng đầu, cổ cộng với bệnh nền trước đó nên phải giữ lại để theo dõi. Sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định", bác sĩ Nguyễn Thành Trung (Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh) thông tin.

Ông L.V.K bị nhiều vết thương và gãy xương ở bàn chân trái ẢNH: THANH QUÂN

Trường hợp thứ 2 là ông L.V.K (59 tuổi, ở xã Hòa Thạnh, H.Châu Thành, Tây Ninh), bị thương ở bàn chân trái, gãy xương đốt bàn chân trái, đa chấn thương phần mềm, chấn thương ngực. Ông K. được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Còn 3 trường hợp khác trong vụ việc, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu cùng lúc với 2 bệnh nhân nói trên đã được xuất viện, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Nạn nhân kể lại lúc gặp nạn do sự cố sụt lún

Được các bác sĩ cho xuất viện để theo dõi sức khỏe tại nhà, nhưng bà L.T.T (60 tuổi, vợ ông K. nói trên) ở lại bệnh viện chăm sóc chồng. Bà T. kể: "Khoảng 4 giờ sáng nay, 2 vợ chồng tôi chạy xe máy rời nhà đi công việc. Khi đến cầu Hòa Bình thì khoảng 4 giờ 15. Đoạn đường này không có đèn, tối mù nên 2 vợ chồng bị lao thẳng xuống hố sụt lún trước đó".

Hiện trường vụ sụt lún đường dẫn ngay chân Hòa Bình ẢNH: THANH QUÂN

Khi té xuống hố, bà T. nhào tới trước, còn ông K. bị chiếc xe máy đè lên. Rất may vết thương của bà T. nhẹ nên đủ sức đỡ chiếc xe lên để cứu ông K. "Lúc rơi xuống hố sâu, trời không có mưa gió gì hết. Với không ai nghĩ cái đường mới làm đẹp như thế mà bị như vậy nên không để ý", bà T. chia sẻ.

Chăm sóc mẹ tại bệnh viện, chị N.H.C (40 tuổi, con gái của bà T.T.H nói trên) cho biết, do bà H. bị bệnh nên gia đình thường đưa đi TP.HCM khám. Sáng nay, em gái chị C. đưa mẹ đi khám. "Khi ô tô rơi xuống hố, 2 mẹ con em gái tôi bị bất tỉnh, một lúc sau mới tỉnh dậy. Rất may anh tài xế còn tỉnh táo nên kéo mẹ tôi ra từ cái cửa xe đã bị bể", chị C. cho hay.

Hai mẹ con em gái chị C. đã được xuất viện, nhưng còn đau nhức.

2 xe máy và 1 ô tô bị hư hại nghiêm trọng trong vụ sụt lún này ẢNH: THANH QUÂN

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng sớm nay (11.5), đoạn đường dẫn ngay chân cầu Hòa Bình thuộc địa phận xã Hòa Hội (H.Châu Thành) bị sụt lún với chiều dài khoảng 35 m, độ sâu khoảng 3 m. Vào thời điểm xảy ra sự cố, xe ô tô biển số 70D-005.02 do anh N.V.T (43 tuổi, ngụ ấp Hòa An, xã Hòa Hội) điều khiển, chở 3 người, khi vừa qua cầu thuộc địa phận xã Hòa Hội thì xe bị rơi xuống vị trí sụt lún.

Cùng lúc, có hai xe máy mang biển số 70L9-2317 và 70H3-1294 cũng bị rơi vào hố sâu. Vụ việc khiến 6 người bị thương.

Cầu Hòa Bình được khánh thành, đưa vào sử dụng hôm 25.4 vừa qua. Đây là đoạn bắc qua kênh Sóc Hòa Hội, nối liền 2 xã Hòa Hội và Hòa Thạnh (H.Châu Thành), với đường liên xã và mạng lưới giao thông trên tuyến biên giới của tỉnh.

Công trình cầu Hòa Bình có tổng chiều dài thiết kế 450 m, rộng 12 m; trong đó, chiều dài cầu là 39,3 m; chiều dài đường hai bên đầu cầu là 410,7 m. Công trình cầu Hòa Bình chính thức được bàn giao và đưa vào sử dụng sớm hơn dự kiến 45 ngày.

Ngay sau khi xảy ra vụ sụt lún, lãnh đạo UBND H.Châu Thành cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, xử lý vụ việc; hướng dẫn phân luồng giao thông để bảo đảm cho người dân lưu thông qua khu vực an toàn. Đồng thời, đoàn công tác của H.Châu Thành cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.