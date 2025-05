Vụ Công ty C.P bị tố 'bán thịt bẩn' ở Sóc Trăng: Kết quả kiểm tra đột xuất

Ngày 31.5, Sở NN-MT tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo ban đầu về kết quả kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh thực phẩm ở tỉnh này. Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra phản ánh của người dân (liên quan vụ Công ty C.P bị tố 'bán thịt bẩn') , ngày 30.5, Sở NN-MT thành lập đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng kiểm tra liên ngành của tỉnh Sóc Trăng kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên đường Triệu Nương, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên ẢNH: CTV

Đoàn kiểm tra đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng và địa phương kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại số 45, đường Triệu Nương, ấp Châu Thành, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Kết quả kiểm tra ghi nhận, cơ sở có bản sao giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư Sóc Trăng cấp; Bản gốc giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp, có hiệu lực đến ngày 8.3.2025.

Về các mặt hàng kinh doanh, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở xuất trình danh mục sản phẩm động vật đang kinh doanh tại cơ sở là 43 sản phẩm. Trong đó, sản phẩm thịt heo hơn 50 kg, được nhập từ lò giết mổ tại TT.Mỹ Xuyên; heo giết mổ có nguồn gốc của Công ty C.P. Cơ sở có xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn. Với các sản phẩm động vật chế biến khác, cơ sở cũng xuất trình giấy tờ đầy đủ.

Theo nhận xét của đoàn công tác, tại thời điểm kiểm tra, đoàn chưa phát hiện cơ sở kinh doanh các sản phẩm heo bệnh, gà bệnh, các sản phẩm hết hạn sử dụng.

Tuy nhiên, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của địa điểm kinh doanh nêu trên đã hết hiệu lực. Cơ sở chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng.

Đoàn công tác đã lập biên bản kiểm tra, biên bản tạm giữ các mặt hàng đang được kinh doanh tại cơ sở tại thời điểm kiểm tra, có niêm phong và giao chủ cơ sở bảo quản.