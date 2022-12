Vụ Công ty tài chính Mirae Asset vu khống để đòi nợ: Có 40 'chân rết' từ Đà Nẵng đến miền Tây

Chiều 16.12, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Q.1, TP.HCM, đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng công an Q.1 cho biết tình hình an ninh xã hội, chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, không có tình huống bất ngờ trong năm 2022.

Dù vậy, số vụ việc liên quan án lừa đảo qua không gian mạng và án xâm phạm nhân thân có tỷ lệ tăng trong năm. Trong tháng 11, Công an Q.1 phối hợp các lực lượng của Công an TP.HCM, các đơn vị bạn khám phá vụ việc xảy ra tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Q.1 và văn phòng tại Q.4.

Công ty này do một người nước ngoài làm chủ, thuê nhân viên tại Việt Nam và có nhiều hành vi khiến người dân bất bình. “Nhân viên công ty này có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cưỡng đoạt để đòi nợ”, đại tá Châu nhấn mạnh.





Trưởng công an Q.1 cho biết hiện 13 đối tượng liên quan đến công ty này đã bị khởi tố. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ những người liên quan. Đáng lo ngại, tổ chức tài chính này có chuỗi 40 công ty nằm rải rác từ Quảng Nam, Đà Nẵng đến khu vực miền Tây.

Một vấn đề khác được đại tá Lê Hoàng Châu thông tin là Q.1 có 258 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng trú đóng. Theo quy định, việc chuyển tiền thực hiện ở đâu thì hành vi phạm tội được ghi nhận và xử lý tại đó. Liên quan đến việc lừa đảo, ông Châu cho biết chỉ có 2% bị hại trong các vụ việc là người dân ở Q.1, số còn lại nằm ở các quận huyện, địa phương khác.

Trưởng công an Q.1 cho biết tội phạm lừa đảo ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, không chỉ đơn thuần là gọi điện thoại tự xưng cơ quan tư pháp như trước đây, mà còn thông tin tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”, lấy thông tin tài khoản, kêu gọi đầu tư, kết bạn tặng quà... “Chỉ sơ hở, mất cảnh giác là tất cả thông tin, tài khoản mất sạch", đại tá Lê Hoàng Châu nói.