Vụ Công ty Việt Á: Phạt cựu Giám đốc CDC Đồng Tháp 2 năm tù treo

Ngày 22.5, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Hai, 61 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp (CDC Đồng Tháp), 2 năm tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, Nguyễn Thị Lệ Ngọc (41 tuổi, cựu Phó trưởng khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp) 1 năm 6 tháng tù treo và phạt Huỳnh Văn Thêm (50 tuổi, cựu Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế Đồng Tháp) 1 năm tù treo.

Tạo điều kiện cho Việt Á trúng thầu, gây thiệt hại hơn 79 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 5 - 9.2021, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Tháp và CDC Đồng Tháp được UBND tỉnh Đồng Tháp giao làm chủ đầu tư 6 gói thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 PCR của Công ty Việt Á theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bị cáo Trần Văn Hai khai báo tại phiên tòa TRẦN NGỌC

Trong 6 gói thầu trên, BVĐK Đồng Tháp được giao làm chủ đầu tư mua sắm 3 gói thầu với tổng giá trị hơn 104,9 tỉ đồng, gồm 223.000 test xét nghiệm Covid-19, với mức giá 509.250 đồng/test và 470.000 đồng/test.



Tuy 3 gói thầu trên do BVĐK Đồng Tháp làm chủ đầu tư mua sắm, nhưng CDC Đồng Tháp là đơn vị nhận và sử dụng. Kết quả, CDC Đồng Tháp đã nhận của Công ty Việt Á hơn 185.700 test, với tổng trị giá hơn 87,3 tỉ đồng, còn lại gần 37.200 test chưa nhận, với giá trị hơn 17,7 tỉ đồng.

Đối với 3 gói thầu mua sắm test còn lại do CDC Đồng Tháp trực tiếp làm chủ đầu tư, có tổng trị giá 98,3 tỉ đồng. Theo hợp đồng, mỗi test cung cấp của Công ty Việt Á có giá 470.000 đồng và 367.500 đồng. Đến thời điểm xảy ra vụ án, chủ đầu tư đã nhận hàng trị giá gần 83 tỉ đồng và đã thanh toán hơn 62,7 tỉ đồng, còn nợ Công ty Việt Á hơn 20,2 tỉ đồng chưa thanh toán.

Kết quả điều tra xác định giá thành mỗi test xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á chỉ 143.461 đồng. Tổng cộng 6 gói thầu của sắm test của Công ty Việt Á trong vụ án gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 79 tỉ đồng.

Các bị cáo chưa nhận hoa hồng của Công ty Việt Á

Theo cáo trạng, để Công ty Việt Á được chỉ định thầu, nhân viên công ty này đã liên hệ với bị cáo Ngọc trao đổi, hứa hẹn sẽ "hậu tạ" và "cám ơn" Ngọc; đồng thời liên hệ Thêm trao đổi việc lựa chọn Công ty Việt Á trúng thầu sẽ "cám ơn" Thêm. Từ đó, có 5/6 gói thầu được Công ty Việt Á cho CDC Đồng Tháp mượn hàng trước khi ký hợp đồng.

Các bị cáo Nguyễn Thị Lệ Ngọc và bị cáo Huỳnh Văn Thêm (từ trái qua phải) TRẦN NGỌC

Khi có nhu cầu mượn hóa chất, sinh phẩm từ Công ty Việt Á, Ngọc soạn thảo văn bản trình cho Hai ký, đồng thời Thêm soạn thảo văn bản mượn hàng trình Giám đốc Sở Y tế ký, gửi lại Công ty Việt Á để mượn và nhận hàng. Qua đó, cả 6 hồ sơ chỉ định thầu rút gọn đều được Công ty Việt Á làm khống bảng báo giá cung cấp nên bảng báo giá đưa ra luôn thấp hơn các đơn vị còn lại để được chỉ định thầu. Các tổ thẩm định, các chuyên gia xem xét thầu không họp đánh giá, thẩm định lại hồ sơ thầu mà chỉ ký báo cáo để hợp thức hóa hồ sơ và tạo điều kiện cho Công ty Việt Á trúng thầu.

Sau khi thanh toán tiền các gói thầu, Trần Tiến Lực (nhân viên Công ty Việt Á) liên hệ Ngọc, Thêm, Hai lập danh sách, mức chi hoa hồng cho các cá nhân của các đơn vị, trong đó bị cáo Hai nhận 5%, Ngọc 5%, Thêm 2% trên số tiền đã thanh toán. Danh sách trích hoa hồng trên đã được Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, phê duyệt nhưng chưa chi.

Vụ án sau đó được khởi tố điều tra. Đến ngày 20.5.2022, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hai và Nguyễn Thị Lệ Ngọc để phục vụ điều tra. Sau đó, cả 2 được thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh, tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Một thời gian sau, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can đối với Thêm.

Các bị cáo Trần Văn Hai, Nguyễn Thị Lệ Ngọc và Huỳnh Văn Thêm (từ trái qua phải) nghe TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên án TRẦN NGỌC

Cáo trạng truy tố các bị cáo Hai, Ngọc, Thêm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù. Tuy nhiên, qua lời khai của các bị cáo, lời bào chữa của các luật sư và các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại phiên tòa và đề nghị HĐXX phạt bị cáo Hai từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù treo; phạt bị cáo Ngọc từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù treo và phạt bị cáo Thêm từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù treo, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt các mức án như nêu trên. Đồng thời áp dụng thời gian thử thách đối với cựu Giám đốc CDC Đồng Tháp trong thời gian 4 năm, kể từ ngày tuyên án; áp dụng thử thách bị cáo Ngọc trong thời gian 3 năm và thử thách bị cáo Thêm 2 năm, kể từ ngày tuyên án.