Vụ cụ bà 85 tuổi bị đánh ở mái ấm Trăng Khuyết: Không chấp thuận họp báo

Trước đó, ngày 29.5, Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết nộp hồ sơ tổ chức họp báo giải trình về sự vụ bạo hành người cao tuổi ở mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết vào lúc 15 giờ ngày 30.5 tại địa chỉ của mái ấm này (397/6 Hà Huy Giáp, tổ 6, khu phố 3A, P.Thạnh Lộc, Q.12).



Sở TT-TT TP.HCM cho biết, việc thông báo không chấp thuận tổ chức họp báo nói trên vào chiều 30.5 dựa trên đề xuất của chính quyền địa phương. Do vụ việc có tính chất nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự nên doanh nghiệp cần tính toán thời gian và địa điểm tổ chức họp báo phù hợp hơn.

Đây là lần thứ hai cuộc họp báo này bị hoãn. Trước đó, công ty này dự kiến họp báo vào chiều 28.5 ở mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết (Q.12), tuy nhiên, cuộc họp báo này đã không diễn ra.

Mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết chưa có giấy phép hoạt động về cơ sở trợ giúp xã hội

TRẦN KHA



Vụ việc cụ bà 85 tuổi bị người đàn ông đánh, đá, chửi bới ở mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết được lan truyền trên mạng xã hội rầm rộ trong tuần qua. Đến ngày 25.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ Q.12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Theo công an, ông Giỏi vào làm việc tại Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết từ năm 2020, được giao nhiệm vụ quản lý mái ấm Quán Trọ Trăng Khuyết ở Q.12.

Mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết chưa có giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội

Trong khi đó, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết có giấy phép đăng ký loại hình doanh nghiệp xã hội do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp, trụ sở chính tại Q.1.



Mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết là chi nhánh của Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (tên chính thức của chi nhánh này là Trung tâm quản lý và hỗ trợ người vô gia cư; hoạt động theo ủy quyền).



Hiện, công ty này còn có các cơ sở, chi nhánh từ thiện tư nhân khác trú đóng trên địa bàn Q.Tân Bình, Q.8, H.Hóc Môn.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM khẳng định, mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết chưa có giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội. Mặt khác, các cơ sở khác của công ty này cũng chưa đủ điều kiện hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội (như về diện tích phòng ở, nhân viên chăm sóc).

Chính quyền địa phương cho biết cơ sở Quán trọ Trăng Khuyết tại địa chỉ 397/6 Hà Huy Giáp, tổ 6, khu phố 3A, P.Thạnh Lộc, Q.12 hoạt động từ cuối năm 2022. Tại thời điểm kiểm tra tháng 2.2023, cơ sở có 15 cụ già đang lưu trú.



Ngày 25.4, Công an P.Thạnh Lộc kiểm tra hành chính cơ sở này và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú". Đồng thời hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật về cư trú.

Sau khi xảy ra vụ việc cụ bà bị đánh tại mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết, địa phương đã đưa 13 cụ già đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM).