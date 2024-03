Vụ cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện vẫn hoạt động: Đập điện thoại của cán bộ

Ngày 16.3, PV Thanh Niên phát hiện mặc dù cửa hàng xăng dầu Hoàng Hảo trên đường Võ Thị Sáu, TT.Long Hải (H.Long Điền) đã bị Công an H.Long Điền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động trước đó vẫn tiếp tục hoạt động, bán xăng cho khách hàng.



Bà H. trực tiếp bán xăng cho khách dù cửa hàng xăng dầu đã bị Công an H.Long Điền tạm đình chỉ hoạt động NGUYỄN LONG

Đập điện thoại của phó chủ tịch thị trấn khi bị ghi hình

Theo đó, cửa hàng xăng dầu này đã mở cửa rào một phần để cho các xe máy vào đổ xăng. Bà N.T.N.H (71 tuổi) là chủ cửa hàng là người trực tiếp ra bán hàng cho khách. Đến gần 11 giờ cùng ngày thì một nam thanh niên mặc áo thun xanh đến thay bà H. đổ xăng cho khách.

Khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, ông Đinh Công Hiệp, Phó chủ tịch UBND TT.Long Hải cùng một thượng úy Công an TT.Long Hải đi xe máy đến trước cửa hàng xăng dầu của bà H. để kiểm tra.

Phát hiện cây xăng mở cửa kinh doanh, ông Đinh Công Hiệp đứng ngoài đường dùng điện thoại di động để quay hình lại thì liền bị bà H. từ trong cây xăng đi đến giật điện thoại rồi đập mạnh xuống đường. Vụ việc được nhiều người dân đi đường chứng kiến.



Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 16.3, ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch UBND TT.Long Hải cho biết vụ việc phó chủ tịch UBND thị trấn bị bà H. giật, đập hỏng điện thoại khi cán bộ này đang ghi hình cửa hàng xăng dầu hoạt động trái phép đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chiều cùng ngày, Công an TT.Long Hải cũng đã gửi thư mời bà H. đến trụ sở công an làm việc.

Rút giấy phép kinh doanh nhiều năm nhưng vẫn lén lút hoạt động

Như Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh, cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo đã bị lực lượng chức năng rút giấy phép kinh doanh nhiều năm nhưng vẫn lén lút hoạt động.

Giữa tháng 2.2024, PV Báo Thanh Niên đã nhiều lần ghi nhận cửa hàng xăng dầu này vẫn ngang nhiên mở cửa hoạt động, bán xăng cho khách. Sau khi nhận được thông tin, trưa 16.2, Công an H.Long Điền phối hợp cùng lực lượng chức năng đã đến kiểm tra cửa hàng xăng dầu này.

Công an H.Long Điền đã yêu cầu chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo là bà N.T.N.H xuất trình giấy phép kinh doanh cũng như các giấy tờ liên quan đến việc hoạt động của cửa hàng. Tuy nhiên, bà H. đã không hợp tác, dùng lời lẽ thiếu tôn trọng thành viên đoàn kiểm tra, đập phá tài sản tại cửa hàng. Nghiêm trọng hơn, bà H. đã kéo cửa rào tại cửa hàng xăng dầu "nhốt" lực lượng công an đang làm nhiệm vụ lại. Bà H. liên tục yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ "kêu công an, chủ tịch lên đây…".

Công an H.Long Điền đã nhiều lần nhắc nhở bà H. mở cửa cho đoàn kiểm tra ra ngoài, cho rằng việc làm của bà H. là giam giữ người trái pháp luật, nhưng chủ cửa hàng này vẫn không chấp hành mở cửa cho đoàn ra ngoài. Cho đến khi lãnh đạo UBND TT.Long Hải, Công an TT.Long Hải đến hiện trường, yêu cầu bà H. mở cửa cho đoàn làm việc ra về thì chủ cửa hàng này mới đồng ý.

Công an H.Long Điền đã lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu bà H. dừng ngay hoạt động kinh doanh cửa hàng xăng dầu nhưng bà H. không ký vào các biên bản.

Hàng rào cửa hàng xăng dầu mở để khách đến đổ xăng NGUYỄN LONG

Đến ngày 19.2, UBND TT.Long Hải và Công an H.Long Điền đã làm việc với bà H., vận động bà này không hoạt động bán xăng tại cửa hàng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Trong quá trình làm việc, bà H. cũng đã nhận quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Công an H.Long Điền.

Công an TT.Long Hải đến đưa thư mời bà H. đến trụ sở làm việc NGUYỄN LONG

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Công an H.Long Điền có thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 16.2. Công an H.Long Điền đề nghị bà H. thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu Hoàng Hảo.

Sau đó, bà H. đã đóng cửa, không hoạt động cửa hàng xăng dầu này nữa và đến nay lại tiếp tục lén lút mở cửa kinh doanh.