Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Nghi phạm khai gì?

Sáng 12.5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an Q.Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ Đào Anh Tuấn (49 tuổi, ngụ 43/275 Lê Lợi, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) sử dụng súng uy hiếp nhân viên một ngân hàng định cướp tiền.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 8 phút ngày 11.5, Đào Anh Tuấn cầm súng vào phòng giao dịch một ngân hàng ở số 72 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng uy hiếp nhân viên bảo vệ, giao dịch viên định cướp tiền. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng bị bắt, Tuấn vội vã rời khỏi phòng giao dịch khi chưa lấy được gì.

Rời phòng giao dịch, Tuấn đi vào ngõ 72 Lạch Tray rồi di chuyển vào ngõ 52 Lạch Tray. Tại các khu vực này, Tuấn thay quần áo rồi vào cả một đền nhỏ để thắp hương.

Sau khi thay quần áo, nghi phạm đi bộ về nhà ở số 43/275 Lê Lợi. Trước khi bị lực lượng Công an Q.Ngô Quyền bắt, Tuấn còn đi đón con và ăn cơm. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, Công an Q.Ngô Quyền ập vào bắt giữ Đào Anh Tuấn, thu một khẩu súng.

Theo lời khai ban đầu, Đào Anh Tuấn có vợ và 2 con. Trước đây, nghi phạm này trực tổng đài taxi, hiện đã nghỉ việc. Do không có việc ổn định, làm ăn khó khăn, gia đình Tuấn phải vay mượn nhiều. Đến khi không có khả năng trả nợ, bị chủ nợ thúc ép, Tuấn mang theo khẩu súng mua từ lâu đi cướp ngân hàng.





Khi về nhà đón con, ăn cơm, Tuấn không nghĩ mình sẽ bị bắt chỉ sau 4 giờ gây án.

Theo Công an Q.Ngô Quyền, các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai kiểm tra hàng loạt camera an ninh của các cơ quan đơn vị và người dân để lần theo dấu vết nghi phạm. Cũng qua những hình ảnh từ camera an ninh, chân dung nghi phạm được dựng lên để gửi về địa phương xác định nhân thân.

Nhờ nắm chắc địa bàn, quản lý chặt các đối tượng, lực lượng chức năng của Công an TP.Hải Phòng đã nhanh chóng xác định được chính xác nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng và triển khai khoanh vùng, bắt giữ thành công.