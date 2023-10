Vụ cướp tiền Bitcoin: Đề nghị bác đơn xin giảm án của 2 cựu công an

Ngày 26.10, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Hồ Ngọc Tài, 34 tuổi và Trần Ngọc Hoàng, 40 tuổi, bị TAND TP.HCM phạt tù chung thân do cướp tiền Bitcoin trị giá 37 tỉ đồng của một doanh nhân. Đặc biệt, vụ án còn có sự tham gia của hai cựu công an là Nguyễn Quốc Dũng (cựu công an tại TP.HCM) bị tòa sơ thẩm phạt 17 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (cựu công an phường tại Q.5, TP.HCM) bị phạt 12 năm tù.

Phiên tòa được mở ra do có đơn kháng cáo của 4 bị cáo trên và 6 bị cáo khác trong vụ án cùng xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, cấp sơ thẩm phạt các bị cáo là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội, không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị tòa bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Cựu cán bộ công an Nguyễn Quốc Dũng THẢO NHÂN

Bào chữa cho bị cáo Hoàng, luật sư cho rằng, việc cấp sơ thẩm buộc các bị cáo nộp tiền khắc phục bằng tiền Việt Nam đồng do hành vi cướp Bitcon là không đúng pháp luật. Bởi theo quy định, tiền ảo không phải là tài sản, không cho phép quy đổi, không định giá được nên việc xử lý các bị cáo ở tội cướp tài sản cũng chưa phù hợp.

Các bị cáo không ai nói lời sau cùng. HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 1.11.

Như Thanh Niên thông tin, khi đầu tư Bitcoin ở TP.HCM, Đà Nẵng, Tài và Hoàng quen anh N. là doanh nhân. Năm 2018, nghe anh N. tư vấn nên Tài đã bán hết 1.000 Bitcoin (trị giá khoảng 100 tỉ đồng), chuyển sang mua tiền ảo mới nổi như Aureus, Ifans... trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, nhưng thua lỗ hết.

Cho rằng anh N. lừa mình, Tài bàn với Hoàng và nhóm bạn nghĩ cách cướp Bitcoin của anh N. Tài thuê thám tử tư với giá 25 triệu đồng tìm được nơi ở của anh N., đồng thời gắn định vị trên xe của anh N. để theo dõi. Tài cũng rủ thêm nhiều người và hứa sẽ chia 30% số Bitcoin lấy được. Trong đó, 2 cựu cán bộ công an Dũng và Tuấn tham gia.

Cựu công an phường Nguyễn Anh Tuấn THẢO NHÂN

Ngày 17.5.2020, biết xe của gia đình anh N. đi từ Lâm Đồng về TP.HCM, nhóm Tài đi nhiều ô tô chạy theo. Đến khu vực tỉnh Đồng Nai, một ô tô vượt lên trước xe anh N. chặn đầu, còn một chiếc khác đâm vào đuôi xe.

Nhóm Tài ập đến rút súng (bắn đạn bi) khống chế, ép vợ con anh N. lên ô tô khác, uy hiếp bằng kim tiêm chứa "máu nhiễm HIV" (làm giả bằng mực đỏ), buộc anh doanh nhân này phải đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử.

Sau đó, Dũng được hưởng lợi 412 triệu đồng; còn Tuấn được 50 triệu đồng.

Theo kết quả giám định, số tiền điện tử của anh N. bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin, quy đổi tổng trị giá hơn 37 tỉ đồng cùng một số tài sản khác khoảng 45 triệu đồng.

Hồi giữa tháng 5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã phạt Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng và hai cựu công an Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Anh Tuấn với mức án như trên.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho người bị hại hơn 18,8 tỉ đồng, là số tiền thực tế các bị cáo quy đổi tiền Bitcoin chiếm đoạt. Số Bitcoin còn lại do không thu hồi được nên không có cơ sở xem xét.