Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao chiến công của các lực lượng phối hợp là Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng, Công an Q.Liên Chiểu đã cứu nạn "phượt thủ" trong điều kiện đêm tối, thời tiết phức tạp, mưa gió rét, địa hình đèo núi, bãi đá hiểm trở. Đồng thời, sơ cấp cứu, đảm bảo an toàn cho "phượt thủ" gặp nạn đến từ TP.HCM.



Vụ cứu phượt thủ ở vịnh Đà Nẵng: 5 ngày mắc kẹt dưới hố

Như Thanh Niên đã thông tin, anh Bùi Lê Xuân Huy (27 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) ra TP.Đà Nẵng đi phượt một mình ở khu vực bãi Sủng Cỏ và rơi xuống hố sâu tại bãi đá ven biển.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thưởng nóng các lực lượng phối hợp NGUYỄN TÚ

Theo Công an Q.Liên Chiểu, khuya 28.1, Trung tâm Chỉ huy 114 Công an TP.Đà Nẵng nhận được tin báo của người nhà anh Bùi Lê Xuân Huy từ TP.HCM, với nội dung cần ứng cứu khẩn cấp.

Theo trình báo, ngày 24.1, anh Huy từ TP.HCM chạy xe máy BS 50Y1-192.66 đi phượt một mình ra TP.Đà Nẵng.

Xe máy anh Huy bỏ lại trên đường trước khi đi phượt xuống bãi Sủng Cỏ NGUYỄN TÚ

Vị trí bãi đá, nơi anh Huy mắc kẹt dưới hố sâu NGUYỄN TÚ

Trong lúc khám phá bãi Sủng Cỏ, một bờ biển có nhiều ghềnh đá ven vịnh Đà Nẵng dưới chân đèo Hải Vân, anh Huy đã bị trượt chân rơi xuống hố sâu.

Suốt 5 ngày, anh Huy tìm cách trèo lên nhưng bất thành vì vách đá trơn trượt, địa hình hiểm trở, bản thân lại bị thương và mưa lạnh nên kiệt sức.

Đến khuya 28.1, khi thức ăn dần cạn kiệt thì may mắn anh Huy dò được sóng điện thoại và gọi điện báo tin cho gia đình.

Khi lực lượng phát hiện, anh Huy đã kiệt sức sau 5 ngày gặp nạn NGUYỄN TÚ

Lực lượng cứu nạn tiếp nước, thức ăn ban đầu NGUYỄN TÚ

Lúc này, gia đình chỉ biết anh Huy ở bãi Sủng Cỏ. Ban đầu, lực lượng tìm kiếm phát hiện xe máy anh Huy bỏ lại trên đường nhựa, cách trục đường chính 5,5 km (trước khi đi bộ xuống bãi đá).

Nhờ sự hỗ trợ của Công an Q.Liên Chiểu, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Đồn biên phòng Hải Vân, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng và nhà mạng Viettel, sau một đêm khẩn trương tìm kiếm, đến rạng sáng 29.1 lực lượng phối hợp đã lần ra được dấu vết anh Huy.

Vị trí cứu nạn hiểm trở NGUYỄN TÚ

Lực lượng cứu nạn căng dây giữ an toàn cho đội hình NGUYỄN TÚ

Đưa anh Huy ra ngoài khu vực bãi đá để tàu biên phòng đón vào bờ cấp cứu NGUYỄN TÚ

Đến 3 giờ sáng ngày 29.1, lực lượng tìm kiếm phát hiện anh Huy dưới hố sâu ghềnh đá sát mép nước, cách vị trí bỏ lại xe máy khoảng 4 km.

Lực lượng cứu nạn đã điều động tàu biên phòng ra đón "phượt thủ" vào bờ sau 5 ngày mất tích.