Vụ dân tố khó thở, tức ngực vì nước 'sạch': Công an Hà Nội kiểm tra nguồn nước

Ngày 2.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Hải Trung, mới đây, đoàn công tác gồm Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP.Hà Nội) và Công an H.Thanh Oai tiến hành kiểm tra, khảo sát nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân cũng như hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy tại các tòa nhà thuộc khu đô thị Thanh Hà.



Đoàn công tác của Công an TP.Hà Nội kiểm tra bể chứa nước sạch của tòa chung cư trong khu đô thị Thanh Hà CACC

Theo Công an TP.Hà Nội, trước đó, khoảng giữa tháng 10, chất lượng nước tại khu đô thị Thanh Hà không đảm bảo dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước cục bộ. Từ đó ảnh hưởng chung đến nước phục vụ sinh hoạt của người dân cũng như hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy của các tòa nhà thuộc khu đô thị.

Tại buổi khảo sát, cán bộ đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nước của các hộ dân và khả năng đáp ứng lượng nước dự trữ phục vụ hệ thống cấp nước chữa cháy tại khu vực tầng hầm và trên mái các tòa nhà.

Qua kiểm tra, nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân cũng như hệ thống cấp nước chữa cháy cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cũng như phục vụ công tác chữa cháy ban đầu.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản trị, ban quản lý và các hộ dân trong công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại nơi sinh sống. Đoàn công cũng nắm bắt tình hình thực tế của các hộ dân sinh sống tại khu đô thị, qua đó chia sẻ khó khăn, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chức năng để lắng nghe, đồng hành cùng người dân.

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ đầu tháng 10 đến nay, hàng nghìn cư dân ở khu đô thị Thanh Hà gặp phải cơn khủng hoảng về nước sạch. Có thời điểm, nước cấp gây dị ứng, ảnh hưởng sức khỏe; sau đó là tình trạng mất nước kéo dài khiến đời sống người dân đảo lộn, khốn đốn.

Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ngày 18.10, sản lượng nước sạch cung cấp cho Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà đã được cải thiện. Tuy nhiên, tối 21.10, ngành y tế H.Thanh Oai đã khuyến cáo cư dân tạm thời không ăn uống trực tiếp nước sạch tại vòi, hệ thống trong khu đô thị Thanh Hà vì kết quả xét nghiệm mẫu nước ngày 12.10 thể hiện nước nhiễm vi khuẩn E.coli.

Do đó, dù khu đô thị Thanh Hà đã được phân phối nước sạch nhưng cư dân vẫn chưa dám sử dụng để ăn uống vì lo ngại chất lượng nước bị ảnh hưởng khi lưu thông qua hệ thống bể chứa của khu đô thị. Sau đó, Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thau, sục rửa đường ống nước trong khu đô thị Thanh Hà theo hình thức cuốn chiếu.

Mới đây, UBND TP.Hà Nội giao Sở Xây dựng thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước ở khu đô thị này.