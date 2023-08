Vụ đánh nhau ở chợ Nại Hiên Đông: Án giết người từ mâu thuẫn ghen tuông

Ngày 17.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người mà nguyên nhân là từ mâu thuẫn ghen tuông, dẫn đến đánh nhau ở chợ Nại Hiên Đông.



HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa (23 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù, về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nghĩa đã có tiền án, tiền sự mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Chiều 19.7.2022, mẹ Nghĩa là bà Nguyễn Thị Thuyên (50 tuổi) đi chợ Nại Hiên Đông thì gặp chị Trần Thị Trinh (34 tuổi, ngụ tổ 54, P.Nại Hiên Đông) tại quầy mỹ phẩm của chị Trinh.

Cả hai có mâu thuẫn ghen tuông từ trước nên lúc này gặp nhau đã dẫn đến xô xát, đánh nhau, chị Trinh dùng chai nước hoa đánh vào người bà Thuyên.

Dù bảo vệ đã can ngăn và bà Thuyên cũng bỏ đi qua khu vực hàng thịt nhưng chị Trinh vẫn đuổi theo và cả hai tiếp tục đánh nhau. Bảo vệ một lần nữa can ngăn, bà Thuyên gọi điện cho con trai là Nguyễn Văn Nghĩa, nhưng chờ lâu nên bà Thuyên tự bỏ về do sợ chị Trinh tìm đánh.

Chị Trinh cũng sợ bị bà Thuyên tìm đánh nên chạy trốn vào trong chợ. Lúc này, anh Trần Văn Bình (37 tuổi, ngụ đường Khúc Hạo, P.Nại Hiên Đông), là anh trai của chị Trinh, đang ở tiệm sửa xe gần chợ, nghe em gái bị đánh nên lấy 1 cây sắt dài 1 m đi tìm người đánh em gái mình.

Cùng lúc, Nghĩa đến chợ, vào khu hàng thịt và hàng ăn tìm mẹ nhưng chỉ thấy Bình cầm cây sắt. Nghĩa liền nhặt 1 cục gạch và 1 con dao để thủ thế.

Bình cho rằng Nghĩa cầm dao đi tìm Trinh nên chửi thề, Nghĩa cũng cho rằng Bình đánh mẹ Nghĩa nên cả hai xông vào nhau để trả thù cho mẹ và em gái. Nghĩa ném gạch nhưng hụt, Bình cầm cây sắt đánh xuống thì Nghĩa giơ tay đỡ nên bị thương ở tay và cây sắt văng ra.

Nghĩa liền cầm dao đâm liên tiếp hai nhát trúng lưng, vai Bình, hậu quả Bình bị tràn khí, tràn dịch màng phổi… thương tích 9%.

Trong vụ án xuất phát từ nguyên nhân ghen tuông này, ngoài Nghĩa lãnh án tù, Bình, bà Thuyên và chị Trinh cũng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau.