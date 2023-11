Vụ đập phá ô tô tại sân bay Chu Lai: Khởi tố, bắt bị can

Ngày 23.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Tiến (39 tuổi, ở thôn An Tây, xã Tam Quang, H.Núi Thành) để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.



Theo hồ sơ vụ việc, ngày 22.6, Công an H.Núi Thành tiếp nhận tin tố giác tội phạm của anh P.X.V (26 tuổi, ở P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Cụ thể, sáng 6.6, anh H.T.D (26 tuổi, ở xã Hành Thuận, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) lái xe ô tô của anh V. đến sân bay Chu Lai (thuộc xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành, Quảng Nam) để đón người thân.

Công an H.Núi Thành đọc quyết định bắt giam Bùi Văn Tiến NAM THỊNH

Tại đây, anh D. xảy ra mâu thuẫn với một số tài xế xe dịch vụ. Đỉnh điểm, chiếc xe do anh D. cầm lái bị người đàn ông đập bể kính chắn gió trước, thiệt hại 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Công an H.Núi Thành xác định Bùi Văn Tiến chính là người đập phá ô tô.

Công an H.Núi Thành cũng cho hay dù hành vi phạm tội của Bùi Văn Tiến ít nghiêm trọng, nhưng bị can có nhân thân xấu. Tiến còn liên quan đến nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự tại địa phương, không chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành khởi tố, bắt giam.

Đáng chú ý, năm 2009, Tiến từng bị TAND H.Núi Thành xử phạt 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.