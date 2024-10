Vụ đấu giá đất Hà Nội xuyên đêm: Người trúng thửa 133 triệu đồng/m2 đã nộp tiền

Sáng 22.10, một lãnh đạo H.Hoài Đức (Hà Nội) cho biết sau 2 tháng rà soát, chính quyền sở tại khẳng định cuộc đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc (xã Tiền Yên) hồi tháng 8 vừa qua đã diễn ra minh bạch, đúng quy định; đảm bảo không có hiện tượng "thông thầu, dìm giá".



Dự án khu đấu giá Lòng Khúc (H.Hoài Đức) nhìn từ trên cao ẢNH: KHẮC HIẾU

Báo cáo của H.Hoài Đức thể hiện, phiên đấu giá đất tại khu Lòng Khúc thu về gần 200 tỉ đồng từ 19 thửa đất, với tổng diện tích 1.799,4 m². Trong đó, thửa đất trúng đấu giá cao nhất là 133,3 triệu đồng/m², thửa trúng giá thấp nhất là 91 triệu đồng/m².

Kết quả, trong 13 khách hàng (trúng đấu giá 19 thửa đất) đã có 6 khách (trúng đấu giá 11 thửa đất) nộp đầy đủ tiền sử dụng đất theo quy định (nộp 50% số tiền theo thông báo của Chi cục Thuế H.Hoài Đức). Trong số 6 khách hàng nộp tiền này có cả người trúng thửa đất với mức giá cao nhất là 133,3 triệu đồng/m².

7 khách còn lại trúng 8 thửa đất cũng cam kết hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 27.11 (hạn chót theo quy định). Tổng cộng đến nay, số tiền các khách hàng trúng đấu giá đã nộp theo quy định đợt 1 là 50%, được khoảng 70 tỉ đồng.

Dựa trên kết quả từ phiên đấu giá 19 thửa đất khu Lòng Khúc, UBND H.Hoài Đức đã kiến nghị UBND TP.Hà Nội cho phép tiếp tục tổ chức đấu giá các thửa đất còn lại ở khu vực này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 19.8, Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Hoài Đức (thuộc UBND H.Hoài Đức) tổ chức đấu giá 19 lô đất khu Lòng Khúc, với sự tham gia của 400 khách hàng. Phiên đấu giá đã kéo dài xuyên đêm đến rạng sáng ngày 20.8 mới kết thúc.

Kết quả sau 9 vòng đấu, lô LK03-12 (lô góc 3 mặt tiền) có diện tích hơn 113 m2 được trả giá cao nhất là 133,3 triệu đồng/m2 (tương đương giá trị mảnh đất này là hơn 15 tỉ đồng). So với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng/m2, lô đất này được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần.

16 lô còn lại có giá trúng từ 97,3 - 127,3 triệu đồng/m2. 2 lô trúng thấp nhất ở mức giá 91,3 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận, vị trí 19 lô đất đấu giá tại khu Lòng Khúc nằm gần khu vực đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô, đồng thời các khu vực xung quanh được quy hoạch trường học, cây xanh thể thao... đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng đường giao thông, điện, thoát nước.

Nói về kết quả khi có thửa đất trúng đấu giá hơn 133 triệu đồng/m2, ông Nguyễn Chí Hiệu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Hoài Đức, cho biết qua tìm hiểu thì so với mặt bằng giá đất ở các xã xung quanh như An Thượng, An Khánh, Vân Canh (H.Hoài Đức) thì giá trúng tại phiên đấu giá 19 lô đất là "chưa cao hơn".