Ngày 27.2, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế cho biết đơn vị vừa có văn bản báo cáo kết quả mẫu nước gửi các đơn vị liên quan đến hiện tượng này.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin, trong chiều tối 24.2, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế đã lấy các mẫu nước biển tại các vị trí xuất hiện dầu vón cục gồm: Khu vực gần quán Hoàng Nhi (thị trấn Lăng Cô); khu vực phía trước đồn biên phòng Lăng Cô; khu vực dự án khu du lịch sinh thái Minh Viễn (xã Lộc Vĩnh) và nước biển tại bãi biển trước khu vực khách sạn Angsana, khu du lịch Laguna (xã Lộc Vĩnh).

Vụ dầu vón cục trên bờ biển Huế: Chất lượng nước biển ra sao?

Việc so sánh, đối chiếu nước biển tại các khu vực xuất hiện dầu vón cục do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Kết quả thử nghiệm mẫu môi trường nước biển này sẽ được so sánh, đối chiếu với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Sau khi làm các thí nghiệm, so sánh, đối chiếu, kết quả cho thấy thông số PH và dầu mỡ khoáng tại các khu vực có dầu vón cục đều đạt quy chuẩn.

Như trước đó Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 24.2, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã phát hiện khối lượng lớn dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô (ở huyện Phú Lộc).

Dầu nhớt xuất hiện nhiều trên bờ biển TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp Trung tâm SOS môi trường và Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung tiến hành thu gom.

Theo ghi nhận ban đầu, số lượng dầu vón cục rất lớn, ước tính khoảng 30 tấn. Điều này khiến nhiều người dân sống trong khu vực lo ngại nước biển sẽ bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến nguồn hải sản và môi trường của bờ biển.