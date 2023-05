Vụ 'đỉa trong bình nước': Công ty tiêu hủy vật chứng sẽ bị xử phạt

Cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 8.5, do Sở Y tế Quảng Bình chủ trì với UBND H.Lệ Thủy cùng các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc phát hiện có đỉa trong bình nước, xử lý theo quy định khi có biểu hiện vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, vi phạm rõ nhất của Công ty cổ phần nước khoáng Bang là tiêu hủy vật chứng và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Cuộc họp do Sở Y tế Quảng Bình chủ trì tại H.Lệ Thủy B.H

"Đúng ra khi kiểm tra phát hiện dấu hiệu bất thường thì công ty phải lập biên bản, mời các cơ quan chức năng để niêm phong và giữ nguyên tang vật. Bây giờ công ty đã tự động tiêu hủy sản phẩm đó, là vi phạm luật. Cứ vi phạm đến đâu là xử lý đến đó", ông Hải nói.

Đồng thời, Sở Y tế Quảng Bình cũng yêu cầu Công ty cổ phần nước khoáng Bang nhanh chóng thu hồi lô hàng được sản xuất cùng đợt với bình nước có đỉa vào ngày 25.4 gồm 640 bình loại 20 lít; yêu cầu công ty tạm dừng sản xuất các bình nước đóng chai 20 lít cho đến khi có kết luận chính thức.

Theo báo cáo từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình, sau khi làm việc với Trường mầm non Phong Thủy, nhà trường cho biết thời điểm phát đỉa trong bình nước là khoảng 11 giờ ngày 28.4.

Người phát hiện ra có đỉa bên trong bình nước là cô giáo Hoàng Thị Xuyên, phụ trách lớp nhỡ 1, cô Xuyên là người mang bình nước 20 lít ra để cho các em học sinh uống. Sau đó, cô Xuyên đã phát hiện có dị vật màu đen nghi là con đỉa còn sống bên trong bình nước nên đã gọi cô giáo Nguyễn Thị Huệ, giáo viên phụ trách cùng lớp đến kiểm tra.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã báo đến Công ty cổ phần nước khoáng Bang. Khoảng 13 giờ 30 phút, đại diện công ty đã có mặt tại nhà trường xin thu hồi lại bình nước, nhà trường đã chấp thuận, cho công ty thu hồi lại bình nước có đỉa bên trong cùng toàn bộ lô nước mà phía công ty đã cung cấp cho nhà trường vào ngày 25.4.

Công ty cổ phần nước khoáng Bang sẽ bị xử phạt vì tiêu hủy vật chứng B.H

Về phía Công ty cổ phần nước khoáng Bang, sau buổi làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình, công ty đã xác nhận vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước 20 lít còn nguyên tem niêm phong trên nắp bình, bên ngoài được bao kín bằng màng nhựa. Phần vòi nước phía dưới bình đã được mở và nước trong bình đã bị vơi đi một phần.

Công ty cổ phần nước khoáng Bang cũng đã chủ động tiêu hủy bình nước có đỉa bên trong cùng lô nước đã thu hồi lại từ nhà trường. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã kiểm tra, lấy mẫu nước uống đóng chai hiệu Bang của Công ty cổ phần nước khoáng Bang để kiểm nghiệm.

Tại cuộc hợp, ông Trần Hữu Hóa, đại diện phía Công ty cổ phần nước khoáng Bang cũng đã gửi lời xin lỗi đến Trường mầm non Phong Thủy cùng các em học sinh, phụ huynh và các khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty.

Mặt khác, ông Hóa cũng cho biết, vụ việc là hy hữu và nghi ngờ có kẻ xấu đã lợi dụng để làm ảnh hưởng đến uy của công ty.

Trả lời ý kiến trên, Sở Y tế Quảng Bình đã yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Công an H.Lệ Thủy tiếp tục kiểm tra, đánh giá lại toàn diện và khách quan nhất về quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường tại Công ty cổ phần nước khoáng Bang.

Đối với ý kiến nghi ngờ có kẻ xấu cố tình phá hoại, đây là ý kiến vượt quá thẩm quyền của Sở Y tế, phía sở sẽ báo cáo cụ thể với UBND tỉnh Quảng Bình đề xuất cơ quan công an vào cuộc để điều tra làm rõ sự việc.