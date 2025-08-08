Vũ Duy Khánh tiết lộ sự thay đổi sau khi cưới vợ trẻ xinh đẹp

Ca sĩ Vũ Duy Khánh chia sẻ cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ trên sóng truyền hình Ảnh: Chụp màn hình

Gia đình, bạn bè khuyên can khi yêu Vũ Duy Khánh

Ca sĩ Vũ Duy Khánh (sinh năm 1989) được biết đến với những bản hit Buồn, Vợ tuyệt vời nhất, Vợ yêu, Một khi đã yêu... Trước khi kết hôn với diễn viên múa Phương Anh (sinh năm 1999), Vũ Duy Khánh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có một con trai.

Chia sẻ với Hồng Vân, Vũ Duy Khánh cho rằng chuyện tình cảm giữa anh và vợ là duyên số. Anh kể trong một lần vô tình lướt mạng xã hội thì thấy hình ảnh Phương Anh. Khi đó, anh bỗng có suy nghĩ rằng người này sẽ là vợ mình. Nhưng khi tìm hiểu, nam ca sĩ biết Phương Anh đang có bạn trai. Sau đó khoảng một tháng, Vũ Duy Khánh nghe tin cô đã chia tay nên quyết định tìm cơ hội cho mình. Anh gặp trưởng nhóm múa của Phương Anh và ngỏ ý muốn mời cô tham gia diễn xuất trong MV. Tuy nhiên vì không biết Vũ Duy Khánh là ai cũng như bận công việc, Phương Anh đã từ chối. Dù vậy, cả hai vẫn nhắn tin qua lại nói chuyện.

Phương Anh thừa nhận từng không mấy thiện cảm với ca sĩ Vũ Duy Khánh vì tai tiếng ly hôn và vẻ ngoài xăm trổ Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Phương Anh, cô cho biết ban đầu không có ấn tượng tốt với Vũ Duy Khánh khi thấy anh xăm trổ đầy người. Nhưng sau vài lần nhắn tin, cô thấy nam ca sĩ rất thân thiện, vui tính nên nhận lời gặp mặt. "Lần đầu tiên gặp là anh đưa tôi đi diễn và đến rất đúng giờ. Tôi là người khá nguyên tắc nên khi thấy anh đến đúng giờ là có cảm tình rồi. Sau đó anh cả ngày đồng hành đưa tôi đi làm, đi ăn, chờ đợi tôi diễn xong thì đưa về. Khi tiếp xúc một thời gian thì tôi mến anh vì sự chu đáo, quan tâm từng li từng tí", cô cho hay.

Phương Anh tiết lộ khi biết cô yêu Vũ Duy Khánh, nhiều bạn bè, đồng nghiệp khuyên can vì thấy anh có nhiều tai tiếng như lăng nhăng, bỏ vợ... Dù rất nhiều ý kiến trái chiều về chồng, nhưng Phương Anh cho biết cô tin vào những gì mình cảm nhận về anh. Người đẹp chia sẻ: "Bố mẹ tôi ban đầu cũng hơi phản đối một chút vì nghe anh từng có gia đình, có con riêng. Lúc đó, tôi cũng chỉ mới 23 tuổi. Vậy nên để bố mẹ tiếp nhận anh thì cần có thời gian. Anh rất tình cảm, khi sang nhà thì nói chuyện với bố mẹ rất hợp nên dần bố mẹ cũng bỏ định kiến. Đến bây giờ thì tất cả mọi người đều ủng hộ".

Muốn làm một người chồng đúng nghĩa

Vũ Duy Khánh bị vợ "tố" vẫn còn nóng tính và có chút gia trưởng Ảnh: Chụp màn hình

Vũ Duy Khánh chia sẻ khi đến với Phương Anh, gần như anh không xem mình là ca sĩ mà chỉ muốn là một người chồng đúng nghĩa. Anh nói trước đây đã quá quen với sự hào nhoáng, và những mối tình trước đây đều bị sự hào nhoáng đó bao phủ. Nhưng khi gặp Phương Anh, hình ảnh đầu tiên là một cô gái không trang điểm, không đồ hiệu, mọi thứ đều rất giản dị lại thu hút anh. Nam ca sĩ chia sẻ anh thầm nghĩ phải chinh phục bằng được Phương Anh để cưới cô làm vợ. Cả hai có em bé và tổ chức đám cưới vào tháng 10.2022.

Sau hơn 3 năm về chung một nhà, giọng ca Vợ tuyệt vời nhất khiến Hồng Vân bất ngờ khi chia sẻ: "Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa bao giờ coi đây là vợ của mình, mà coi là em gái". Anh giải thích thêm: "Khi mình coi đây là em gái, mình luôn muốn bảo bọc, nâng niu, lúc nào cũng muốn cưng nựng, yêu thương. Còn khi coi là vợ, đôi khi mình lại có một chút gia trưởng, bắt nạt. Vậy nên sau 4 năm ở bên nhau, tôi chưa bao giờ coi đây là vợ".

Nam ca sĩ rưng rưng nước mắt khi nhắc về sự hy sinh của vợ dành cho mình Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, Phương Anh tiết lộ Vũ Duy Khánh vẫn còn chút nóng nảy và gia trưởng. Chính vì thế, cô vẫn mong anh thay đổi, bớt nóng tính hơn. Nữ diễn viên múa cũng thừa nhận, trước đây chồng thường trêu cô còn trẻ con, chưa giống một người vợ. Còn hiện tại, cô tự thấy mình đã thay đổi, trưởng thành hơn.

Phương Anh bộc bạch: "Đối với anh, gia đình phải có trên, có dưới, vợ không được nói trống không với chồng. Tính tôi thì cũng lễ phép, chưa bao giờ có ý định nói bậy hay hỗn hào, lúc nào cũng dạ vâng. Khi nóng tính, anh hay nói to, nói lớn tiếng với vợ, hay đập bàn ghế. Đến bây giờ, anh cũng đã thay đổi khá nhiều. Mỗi lần nóng giận, anh sẽ đi ra chỗ khác. Thời gian đầu mới quen nhau, ai cũng muốn khẳng định mình là "nóc nhà". Tôi cũng có nóng tính, cả hai cãi nhau khá nhiều. Nhưng sau đó, tôi suy nghĩ, đúc kết ra và thay đổi, trưởng thành hơn".

Về phía Vũ Duy Khánh, anh thừa nhận bản thân đã thay đổi khá nhiều từ khi cưới Phương Anh. Trước đây, anh thường ham chơi cùng bạn bè, tụ tập nhậu nhẹt. Còn hiện tại, nam ca sĩ đặt ra quy tắc đi đâu cũng phải có vợ kề cận. Giọng ca Buồn chia sẻ khi có vợ đi cùng, anh tự ý thức không được đi chơi, không ôm vai bá cổ đồng nghiệp nữ và quan trọng nhất là giữ được tiền. "Vợ tôi lúc nào cũng hy sinh mọi thứ cho chồng con mà ít khi nghĩ đến bản thân. Cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi đồ hiệu, lúc nào cũng muốn vợ chồng phải tiết kiệm cho tương lai. Bây giờ tôi rất ít khi đi diễn ở xa, đi nước ngoài vì đi đâu tôi cũng nhớ vợ, nhớ con, không thể xa được", anh bày tỏ.