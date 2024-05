Vụ giáo viên đánh trẻ tím mặt vì 'bé ngủ ngáy': Chấn chỉnh các trường mầm non

Nhà trường nhận sai và tự chấn chỉnh

Ngày 16.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Hồng Lam, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, cho biết ngay khi nhận được báo cáo của Trường mầm non Việt Úc về vụ việc giáo viên trường vi phạm trong công tác chăm sóc trẻ, bị phụ huynh tố bạo hành trẻ em, phòng đã phân công người theo sát vụ việc để nắm tình hình. Đồng thời, chỉ đạo trường tích cực phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe, tinh thần của trẻ; chấn chỉnh công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ và ổn định tâm lý đối với đội ngũ quản lý, giáo viên nhà trường. Ngoài ra, còn phối hợp với cơ quan công an cung cấp hồ sơ, tài liệu để điều tra làm rõ.



Hình ảnh bé Kh. bị bầm tím mặt do phụ huynh chụp lại và tin nhắn cô giáo gửi phụ huynh Đ.T

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, chị Tr.N.B.U, ngụ P. Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo một giáo viên của Trường mầm non Việt Úc có hành vi bạo hành bé H.Đ.Kh, 5 tuổi, con chị U., đang học lớp chồi 3 tại trường.

Theo đơn của chị U., khoảng 14 giờ 19, ngày 26.4, chị nhận được tin nhắn từ cô C Q.Nh (cô giáo bé Kh.) với nội dung: Khi ngủ trưa cô Nh. có quơ tay vào mặt bé Kh. làm mặt bé bị bầm. Sau đó, Trường mầm non Việt Úc cho biết, cô Nh. có trình bày lý do "tác động" khiến bé Kh. bị bầm mặt là do "bé ngủ ngáy".

Bức xúc trước hành vi của cô giáo, gia đình chị U. đã trình báo vụ việc tới Công an P.An Hòa (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để giải quyết. Tối cùng ngày, tại cơ quan công an, chị U. còn xem thêm 1 clip trích xuất camera cho thấy, cũng trong ngày 26.4, cô C.Q.Nh còn đánh liên tục nhiều cái vào đầu, má trái và vùng tai bên trái của bé Kh.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Hà Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng trường Trường mầm non Việt Úc, cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường nhận trách nhiệm thiếu sót trong giám sát, quản lý giáo viên, lớp học đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc và mong muốn ngồi lại giải quyết cùng gia đình học sinh. Tuy nhiên, phụ huynh học sinh quá bức xúc đã đưa sự việc ra cơ quan công an. Vì vậy, nhà trường cũng chỉ biết đợi kết luận của cơ quan công an.

Trường mầm non Việt Úc đã sa thải giáo viên vi phạm và chấn chỉnh nội bộ ĐÌNH TUYỂN

Chủ tịch Hội đồng trường Trường mầm non Việt Úc cũng thông tin, ngoài việc chấm dứt hợp đồng với cô C.Q.Nh, ngày trong ngày 26.4, Trường mầm non Việt Úc cũng đã chấn chỉnh trong toàn bộ giáo viên về công tác chăm sóc trẻ tại trường; đồng thời lắp đặt thêm thiết bị giám sát các hoạt động của giáo viên. "Trường cũng thay đổi một số quy định như không cho giáo viên ngủ chung với học sinh như trước đây. Mặc dù việc này vốn để giáo viên gần gũi, quản lý chăm sóc giờ giấc ngủ, nghỉ của các cháu tốt hơn", bà Thoa nói.

Chấn chỉnh các trường, không để tái diễn

Trưởng phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều, Võ Hồng Lam cũng cho biết, khi có kết luận của cơ quan chức năng, Phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều sẽ mời gia đình trẻ để lắng nghe ý kiến của gia đình. Đồng thời, sẽ báo cáo Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ và tham mưu UBND Q.Ninh Kiều kịp thời chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

Về mặt quản lý, Phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều sẽ tổ chức họp với các cơ sở giáo dục mầm non để chấn chỉnh công tác nuôi dưỡng chăm sóc trẻ, yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non thường xuyên nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ trong giám sát hoạt động giáo viên tại các nhóm lớp, không để tình trạng ứng xử không phù hợp với trẻ xảy ra. "Phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn đối với hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn cho trẻ", ông Lam nói.