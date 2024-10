Vụ giáo viên mầm non khóc khi gặp chủ tịch huyện: Chấn chỉnh toàn diện

Trước đó, ngày 17.9, Báo Thanh Niên có bài viết "Giáo viên mầm non khóc khi gặp chủ tịch huyện", nêu nội dung ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND H.Châu Đức, đã gặp gỡ giáo viên, người lao động Trường mầm non Ánh Dương để nghe phản ánh về bữa cơm trưa 30.000 đồng nhưng chỉ có cơm trắng, 2 miếng chả lụa và canh rau. Tại buổi gặp gỡ, các giáo viên, người lao động đã khóc nức nở, tố cáo bà Phan Thị Hán Huệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương, không chỉ "cắt xén" bữa cơm trưa của giáo viên mà còn bớt khẩu phần ăn của trẻ mầm non; hiệu trưởng bắt người lao động quét dọn sân trường, làm phụ hồ...

Các giáo viên, người lao động Trường mầm non Ánh Dương đề nghị Chủ tịch UBND H.Châu Đức có hướng xử lý hiệu trưởng, nếu không thì cho toàn bộ giáo viên được chuyển trường. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND H.Châu Đức đã thay mặt huyện xin lỗi các cô giáo, người lao động của Trường mầm non Ánh Dương và nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc nêu trên. Sau đó, UBND H.Châu Đức đã giao thanh tra huyện thành lập đoàn thanh tra toàn diện Trường mầm non Ánh Dương.

Tiếp đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản yêu cầu UBND H.Châu Đức xác minh, báo cáo trước ngày 19.9 nhưng đến ngày 9.10 huyện này vẫn chưa báo cáo kết quả xử lý vụ việc về UBND tỉnh.