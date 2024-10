Vụ gỗ đào dưới ruộng bị công an tạm giữ: Đấu giá nhiều lần nhưng không ai mua

Ngày 11.10, Phòng Tài chính huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết sau 3 lần tổ chức đấu giá nhưng số gỗ trong vụ gỗ đào dưới ruộng xảy ra năm 2022 vẫn chưa thể bán được.



Có khoảng 4,3 m3 gỗ trong vụ đào gỗ dưới ruộng bị công an tạm giữ ẢNH: THIÊN ÂN

Tài sản đưa ra đấu giá là khoảng 4,3 m3 gỗ, chủng loại phay, thuộc nhóm 6, tình trạng là gỗ cũ và 6 tấm bìa gỗ đã mục nát. Tất cả số gỗ này đều có nguồn gốc là tài sản bị vùi lấp được tìm thấy.

Trước đó, ngày 23.3.2022, khi đang cải tạo ruộng cho gia đình ông A Khái (ở thôn Sơn An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy), ông Lê Quang Nam (45 tuổi, trú tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) phát hiện 1 cây gỗ nằm sâu dưới lớp bùn khoảng 6 m. Ông Khái đã thỏa thuận để ông Nam lấy cây gỗ thay cho tiền công cải tạo ruộng.

Trong quá trình ông Nam trục vớt cây gỗ, Công an huyện Sa Thầy đã phát hiện sự việc. Vì thời tiết mưa nhiều nên cơ quan công an yêu cầu ông Nam giữ nguyên hiện trạng, đợi ngừng mưa sẽ xử lý theo quy định.

Sau đó, ông Nam đã viết đơn gửi UBND xã Sa Sơn xin được trục vớt, tận dụng cây gỗ trên. UBND xã đã kiểm tra, xác minh và đồng ý cho phép ông Nam trục vớt nhưng không cho phép mua bán, trao đổi.

Số gỗ đã bị mục nát, hư hại sau khi một thời gian bị tạm giữ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nam tiếp tục trục vớt số gỗ trên rồi đưa đi gia công thì bị Công an huyện Sa Thầy phát hiện. Sau đó, ông Nam bị công an xử phạt hành chính về hành vi chiếm giữ tài sản của người khác. Điều đáng nói, Công an huyện Sa Thầy ra quyết định này khi chưa thực hiện xác lập quyền sở hữu đối với số gỗ ông Nam đã trục vớt.

Theo các luật sư, việc ra quyết định xử phạt trên của Công an huyện Sa Thầy là không đúng quy trình.

Đến tháng 6.2023, UBND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với số gỗ ông Nam đã tìm thấy, trục vớt. Ngay sau đó, toàn bộ số gỗ trong vụ việc đã được Công an huyện Sa Thầy bàn giao cho Phòng Tài chính huyện để bảo quản, tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Theo Phòng Tài chính huyện Sa Thầy, từ khi được bàn giao, đơn vị đã 3 lần tổ chức đấu giá với giá khởi điểm là 50 triệu đồng nhưng vẫn không có người tham gia đấu giá. Dự kiến trong ngày 17.10 tới, đơn vị sẽ tổ chức bán đấu giá đợt 4 số gỗ trên với giá khởi điểm là 20 triệu đồng.

Dự kiến trong ngày 17.10 tới, số gỗ sẽ được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm là 20 triệu đồng ẢNH: THIÊN ÂN

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Quang Nam cho biết đã bỏ ra 90 triệu đồng để trục vớt số gỗ. Thế nhưng sau hơn 2 năm bị cơ quan chức năng thu giữ số gỗ, gia đình ông vẫn chưa được hỗ trợ chi phí đã bỏ ra để đào cây gỗ dưới ruộng.