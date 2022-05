Vụ hai cháu bé tử vong dưới rạch Sơ Rơ: Kiểm tra, rào chắn các vị trí 'khuyết' lan can

Liên quan vụ hai cháu bé tử vong được tìm thấy dưới rạch Sơ Rơ trên đường TX33, ngày 10.5, lãnh đạo UBND P.Thạnh Xuân cho biết vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Nhiều vị trí “khuyết” lan can

Theo xác minh ban đầu, hai nạn nhân tử vong gồm bé trai N.T.N. (6 tuổi) và bé gái N.B.T.C (4 tuổi). Cả hai là con ruột của vợ chồng chị B.T.Y.N., thuê nhà trên đường TX33 (P.Thạnh Xuân, Q.12). Hiện gia đình đang lo tang lễ cho hai cháu bé.

Thông tin về vụ việc thương tâm, ông Dương Minh Nhật, Phó chủ tịch UBND P.Thạnh Xuân cho biết, theo người nhà của hai cháu bé, khoảng từ 14 đến 15 giờ ngày 9.5, mẹ bé ngủ quên trong nhà thì 2 cháu chạy ra ngoài chơi. Thức dậy không thấy con, mẹ bé đi tìm và thông báo với người dân xung quanh. Người nhà nghi hai bé trượt chân ngã xuống rạch nên nhờ người dân xuống lặn tìm và phát hiện thi thể hai bé.

Biết hoàn cảnh gia đình chị N. khó khăn, các ban ngành đoàn thể P.Thạnh Xuân đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân được một số tiền (91 triệu đồng) đến hỗ trợ gia đình, lo hậu sự cho hai bé.

Theo ông Dương Minh Nhật, công trình bờ kè rạch Sơ Rơ có chiều dài khoảng 2 km. Công trình thi công hoàn thành và được đưa vào hoạt động gần 1 năm nay. Dọc theo rạch nước có lan can bảo vệ.

Tuy nhiên, theo người dân, khu vực nơi phát hiện hai cháu bé nghi trượt chân xuống rạch tử vong có một số đoạn lan can bị khuyết, chưa rõ nguyên nhân là bị kẻ trộm lấy cắp hay vì lý do khác.





“Từ lúc công trình đưa vào hoạt động, đường TX25 phía trước nhà tôi có một số đoạn bị khuyết lan can bảo vệ, nhà có trẻ nhỏ nên tôi tự dùng lưới sắt rào chắn lại", một người dân sống tại khu vực cho biết.

Căng dây đảm bảo an toàn ven rạch Sơ Rơ



Trả lời câu hỏi của chúng tôi vì sao nhiều vị trí tại rạch Sơ Rơ bị “khuyết” lan can, ông Dương Minh Nhật cho biết các đơn vị liên quan đang kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và sẽ cung cấp cụ thể sau.

“Các đơn vị liên quan đang liên hệ với chủ đầu tư để xác định lan can bị khuyết do kỹ thuật lúc xây dựng hay do trộm cắp”, ông Nhật nói và cho biết nếu là trường hợp mất cắp lực lượng chức năng trong lúc tuần tra địa bàn phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ông Dương Minh Nhật cũng thông tin, ngay trong chiều nay (10.5) sẽ cho người kiểm tra lại các khu vực kênh rạch có dân cư sinh sống trên địa bàn. Những vị trí “khuyết” lan can trước mắt sẽ cho rào chắn, căng dây đảm bảo an toàn, tuyên truyền để người dân cảnh giác.

Như Thanh Niên đưa tin, chiều 9.5, người nhà hai cháu bé sinh sống trên đường TX33, không thấy hai bé nên đi tìm. Lúc này, người dân phát hiện hai đôi dép gần bờ rạch nên tổ chức lặn tìm. Hơn 17 giờ cùng ngày (9.5), người dân tìm thấy thi thể hai bé đưa lên bờ.

Đoạn rạch phát hiện nạn nhân là nhánh chảy từ sông Vàm Thuật, được xây dựng đưa vào hoạt động gần một năm nay. Dọc theo rạch có lan can bảo vệ. Tuy nhiên, có vị trí lan can gần nhà hai cháu bé bị khuyết. Vụ việc đang được công an làm rõ.