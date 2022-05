Thừa Thiên - Huế: Bé gái 10 tuổi bị đuối nước dưới ao khi bố mẹ vắng nhà

Chiều 8.5, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bình Tiến, TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là bé gái 10 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa nay 8.5, cháu L.T.B.C (10 tuổi, trú tại thôn 3, xã Bình Tiến) cùng 2 người bạn đi câu cá tại một hồ nuôi cá của nhà hàng xóm. Tại đây, cháu C. bị ngã xuống hồ. Thấy vậy, 2 cháu nhỏ còn lại chạy tìm người lớn gần đó để kêu cứu, nhưng không kịp.





Được biết, gia đình cháu C. là hộ cận nghèo trong xã, bố mẹ làm lao động tự do. Sự việc xảy ra trong lúc bố mẹ cháu C. đi làm xa (tại H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). Biết tin dữ, mẹ cháu bé đã về nhưng chỉ kịp đưa thi thể của cháu lên.

Sau khi nhận được thông tin bé gái 10 tuổi bị đuối nước, lãnh đạo UBND xã Bình Tiến cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cháu bé 5 triệu đồng để tạm thời lo hậu sự.