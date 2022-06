Vụ hàng trăm công nhân Nam Định đình công: DN sẽ tăng mức hỗ trợ nghỉ việc

Sáng 21.6, UBND H.Giao Thủy đã có báo cáo UBND tỉnh Nam Định và một số đơn vị liên quan về phương án giải quyết quyền lợi người lao động trong vụ hàng trăm công nhân đình công trong 2 ngày (17 - 18.6) vừa qua tại Công ty TNHH Nice Power (hay còn gọi là Nhà máy gia công đế và mũ giày dép Nice Power) có trụ sở đặt tại xã Giao Tiến, H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Theo báo cáo, Công ty TNHH Nice Power (Công ty) chính thức đi vào sản xuất từ tháng 4.2021, ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu gia công giày da xuất khẩu. Hiện công ty có 4 xưởng sản xuất chính với hơn 1.000 người (trong đó, xưởng may mũ giày có 432 công nhân).

Theo báo cáo của Công ty, do xưởng may mũ giày hoạt động không hiệu quả, nên công ty đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Cụ thể, từ ngày 30.6, xưởng may mũ giày sẽ ngừng hoạt động.

Để giải quyết việc làm đối với công nhân xưởng may mũ giày, công ty dự kiến sắp xếp công nhân làm việc tại 3 xưởng sản xuất đế giày. Hiện có gần 97 công nhân chấp thuận tiếp tục làm việc tại công ty. Những trường hợp còn lại, công ty sẽ giải quyết chế độ thôi việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau khi nhận được thông tin công nhân xưởng may mũ giày đình công, ngày 17.6, UBND H.Giao Thủy đã thành lập tổ công tác (do Phó chủ tịch Thường trực UBND H.Giao Thủy làm tổ trưởng) cùng Liên đoàn lao động huyện; Phòng Lao động - TB&XH; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; công an huyện… phối hợp với Công ty làm việc để đưa ra phương án giải quyết.





Sáng qua (20.6), tổ công tác cùng Lãnh đạo công ty đã tổ chức buổi đối thoại với đại diện công nhân xưởng may mũ giày (5 người).

Sau khi bàn bạc, thống nhất Lãnh đạo công ty đã thống nhất nâng mức hỗ trợ thêm 200.000 đồng/trường hợp thôi việc, cụ thể: 500.000 đồng /người đối với các trường hợp có thời gian làm việc tại công ty từ 3 - 6 tháng; 700.000 đồng/người đối với các trường hợp có thời gian làm việc từ 6 đến dưới 12 tháng, các trường hợp có thời gian làm việc trên 12 tháng ngoài mức được quy định tại Điều 46 – Bộ luật Lao động, cũng được cộng tăng thêm 200.000 đồng.

Đồng thời, công ty thông báo sẵn sàng bố trí công việc ngay đối với các công nhân có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại các xưởng khác của công ty.