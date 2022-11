Vụ hành hung dã man khiến 1 phụ nữ tử vong: Sức khỏe bị can nguy kịch

Liên quan thông tin người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn, chiều 15.11. theo nguồn tin của PV Thanh Niên, bị can Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau) đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguồn tin trên cũng cho biết, những ngày qua, bị can Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã đưa bị can đi giám định tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam bộ. Tuy nhiên, khi đến nơi, bị can có dấu hiệu mệt, lơ mơ, được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu.

Cũng theo nguồn tin trên, bị can Xuân bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng đang được điều trị thuốc vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục và phải thở máy.

Như Thanh Niên thông tin, vụ hành hung xảy ra ngày 10.11. Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu chị T. Vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn. Sau một lúc đánh liên tục vào chị T., người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp.





Hình ảnh camera cũng cho thấy có người vào can ngăn nhưng người đàn ông này hung hăng, khiến người can dừng lại. Sau đó, có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi. Chị T. được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau, chị T. bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu...

Theo lời người nhà chị N., chồng chị T. bị bệnh mất 9 năm trước, để lại cho chị 2 người con 15 tuổi và 12 tuổi; ông Xuân ly thân với vợ. Ông Xuân và chị T. quen nhau được khoảng 2 năm nay và thường lui tới gia đình chị N. chơi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Nguyễn Văn Xuân để điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn.