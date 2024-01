Vụ HLV bị tố đòi trích phần trăm tiền thưởng: Người đại diện VĐV Phạm Như Phương nói gì?

HLV đã làm liên lụy nặng đến VĐV

Xin nói lại về lý do Phương không được triệu tập đội tuyển quốc gia. Hoàn toàn không phải lỗi do cô đã vi phạm nội quy hay trình độ chuyên môn không tốt, mà do lỗi của HLV.

Ngày 17.1, Cục TDTT đã có báo cáo giải trình với Bộ VH-TT-DL, trong đó nói rõ về vấn đề này. Cục TDTT cho biết: "Ngày 9.12.2023, HLV N.H.T nhận được bản cam kết của gia đình VĐV Phạm Như Phương về việc xin nghỉ phép cho VĐV từ ngày 14.12.2023 đến ngày 3.1.2024. Tuy nhiên, thời điểm đó HLV trưởng đội TDDC nữ quốc gia Nguyễn Thanh Thúy bị ốm nằm viện nên HLV N.H.T và N.T.D đã không báo cáo với HLV trưởng và giấu việc VĐV Phạm Như Phương xin nghỉ phép.

Ngày 19.12.2023, HLV Nguyễn Thanh Thúy biết thông tin và đã báo cáo với Bộ môn thể dục Cục TDTT và Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, đề nghị không chấm công tập luyện và báo cắt suất ăn của VĐV Phạm Như Phương. Ngay sau đó, căn cứ vào tình hình thực tế, Như Phương không có mặt tập luyện và chấm công tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, bộ môn đã báo cáo với Phòng thể thao thành tích cao I Cục TDTT và trình cục ra quyết định cho thôi tập huấn VĐV Phạm Như Phương từ ngày 14.12.2023. Căn cứ vào hồ sơ quy trình cho thôi tập huấn VĐV Phạm Như Phương, Cục TDTT nhận thấy chuyên viên phụ trách bộ môn và Phòng thể thao thành tích cao I đã chấp hành đúng quy trình thủ tục cho thôi tập huấn theo quy định. lỗi của HLV trực tiếp là N.H.T và N.T.D là đã giấu việc VĐV nghỉ phép và không báo cáo với Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Bộ môn thể dục".

Trước đó, trong bản giải trình, HLV N.H.T và N.T.D có viết: "Chúng tôi đã xao nhãng việc báo cáo lên trên về việc VĐV Phạm Như Phương có mong muốn xin được nghỉ phép. Dẫn đến sự việc chậm trễ nghiêm trọng trong vấn đề quản lý khi chưa được sự cho phép của Cục TDTT, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Bộ môn thể dục, BHL đội tuyển quốc gia. Trên đây là toàn bộ về sự việc diễn ra, chúng tôi đã nhận thức được và xin chịu mọi kiểm điểm trước Cục TDTT, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Bộ môn thể dục, BHL đội tuyển".