Vụ 'hỗ trợ thí sinh' trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Mẹ thí sinh nhờ vả

Liên quan vụ việc gây xôn xao dư luận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Quảng Ninh, Sở GD-ĐT tỉnh này đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc giám thị hỗ trợ thí sinh trong phòng thi. Kết quả xác minh cho thấy vụ việc bắt nguồn từ việc một giáo viên tại Trường THTP Cẩm Phả nhờ giám thị tạo điều kiện cho con trai mình trong quá trình dự thi.

Mẹ thí sinh nhờ giám thị giúp con trong phòng thi

Cụ thể, sau khi kết thúc môn thi tổ hợp vào sáng 12.6, trong nhóm Zalo học sinh của một lớp 12 tại Trường THPT Cẩm Phả xuất hiện phản ánh của thí sinh V.H.H về dấu hiệu vi phạm quy chế thi tại phòng thi 1528, điểm thi Trường THPT Cẩm Phả.

Thí sinh rời phòng tại điểm thi THPT Cẩm Phả ẢNH: Đ.X

Thí sinh này cho biết giám thị trong phòng thi đã đứng gần vị trí của mình, nhìn bài làm rồi nhắc cho một thí sinh khác là N.T.H. Theo phản ánh, các hành vi của giám thị khiến em bị áp lực tâm lý, ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi.

Thông tin sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Ngay sau đó, Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã yêu cầu xác minh toàn bộ vụ việc.

Kết quả kiểm tra xác định những người liên quan gồm bà Vũ Ngọc Hà (giám thị 1), ông Tô Văn Tiến (giám thị 2), bà Phạm Thị Nhung (giám sát phòng thi) và bà Trần Thị Bích Hảo, giáo viên Trường THPT Cẩm Phả, đồng thời là mẹ của thí sinh N.T.H.

Theo kết luận xác minh, bà Trần Thị Bích Hảo đã gặp ông Tô Văn Tiến và đề nghị nếu được phân công coi thi đúng phòng của con trai mình thì "giúp đỡ, tạo điều kiện để H. làm bài tốt nhất có thể".

Trùng hợp, trong buổi thi sáng 12.6, ông Tô Văn Tiến được phân công làm giám thị 2 tại phòng thi 1528, nơi thí sinh N.T.H. dự thi.

Trong quá trình coi thi, ông Tiến đã nhiều lần đứng gần vị trí của thí sinh V.H.H. và N.T.H. và đề nghị V.H.H. giúp đỡ bạn N.T.H.; đồng thời xem bài của thí sinh V.H.H. để nhắc bài cho N.T.H.

Đối với bà Vũ Ngọc Hà, dù không trực tiếp nhắc bài nhưng đã không ngăn chặn hành vi vi phạm của đồng nghiệp, đồng thời không báo cáo trưởng điểm thi theo quy định.



Trong khi đó, bà Phạm Thị Nhung, người được giao nhiệm vụ giám sát phòng thi 1528, cũng không phát hiện hành vi vi phạm của các giám thị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín kỳ thi

Theo Sở GD-ĐT Quảng Ninh, vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Trường THPT Cẩm Phả cũng như hình ảnh ngành giáo dục địa phương trong kỳ thi THPT 2026.

Vòng ngoài tại Hội đồng thi THPT Cẩm Phả ẢNH: Đ.X

Kết quả kiểm điểm, 2 giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo gồm bà Trần Thị Bích Hảo, giáo viên Trường THPT Cẩm Phả và ông Tô Văn Tiến, giáo viên Trường THCS và THPT Hải Đông. Bà Vũ Ngọc Hà, giáo viên Trường THPT Nguyễn Bình, bị khiển trách.

Sở GD-ĐT Quảng Ninh đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo điểm thi Trường THPT Cẩm Phả và bà Phạm Thị Nhung, giám sát phòng thi, để xem xét xử lý theo quy định.

Sở GD-ĐT Quảng Ninh khẳng định việc xử lý nghiêm các cá nhân liên quan nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan của kỳ thi THPT 2026, đồng thời giữ vững niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức thi.