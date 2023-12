Vụ hỗn loạn sân Quy Nhơn: Ban Kỷ luật họp khẩn, phạt tăng nặng nhiều quan chức CLB

Bác sĩ khiêu khích cầu thủ đối phương

Một thành viên VFF cho hay, cuối giờ chiều ngày 11.12, ban tổ chức V-League đã gửi văn bản đề nghị Ban Kỷ luật (VFF) xem xét, xử lý các vi phạm tại vòng 5 V-League 2023 - 2024.



Như Thanh Niên đưa tin, trận đấu giữa đội Bình Định và đội Thanh Hóa ở vòng 5 V-League 2023 - 2024 vào ngày 9.12 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh bóng đá Việt Nam nói chung và giải đấu nói riêng.

Xe của đội Thanh Hóa bị bao vây sau trận

Phút 80, khi vào sân chăm sóc cho cầu thủ Thanh Hóa bị chấn thương, bác sĩ Dương Tiến Kỷ của đội Thanh Hóa đã có hành vi cố tình trì hoãn trận đấu, không để tổ khiêng cáng đưa cầu thủ chấn thương ra sân. Bác sĩ này còn có thái độ, hành vi, lời lẽ phản ứng, khiêu khích đối với cầu thủ đối phương gây kích động đối với khán giả và đã bị trọng tài Nguyễn Trung Kiên phạt thẻ đỏ.

Ban tổ chức nhận thấy, việc xử lý thẻ đỏ của trọng tài đối với các hành vi của ông Dương Tiến Kỷ ở phút 80 chưa phù hợp với mức độ vi phạm, nên đề nghị Ban Kỷ luật xử phạt tăng nặng phù hợp đối với bác sĩ này.



Phó trưởng đoàn chửi thô tục, châm ngòi vụ gây hấn

Sau trận đấu, một số thành viên ban huấn luyện và cầu thủ của đội Bình Định đã có hành vi tập trung khiêu khích, chửi tục đối với một số cầu thủ của CLB Thanh Hóa, trong đó có Phó trưởng đoàn của Bình Định Bùi Võ Viết Tuấn đã có câu chửi thô tục đối với cầu thủ của CLB Thanh Hóa khi cầu thủ đang di chuyển vào đường hầm sân Quy Nhơn, dẫn đến việc rất đông cầu thủ, thành viên ban huấn luyện của 2 CLB cùng lao ra phản ứng, to tiếng, cự cãi rất quyết liệt. Sự việc này đập vào mắt khán giả, châm ngòi cho hành động xấu xí của nhiều cổ động viên quá khích. Rất nhiều chai nước và nhiều vật lạ khác bị ném xuống sân, trúng cả vào thành viên đội Thanh Hóa và cả công an đang làm nhiệm vụ trên sân.

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên điều khiển trận đấu, bị nhiều khán giả quá khích phản ứng

Trước và khi cầu thủ, thành viên CLB Thanh Hóa ra ra về, rất đông khán giả, cổ động viên quá khích đã tập trung tiếp cận, vây kín xe của CLB Thanh Hóa, chửi tục, gây sự nhưng an ninh đã kịp thời tiếp cận, xử lý, sử dụng xe dẫn đường để đưa xe của Thanh Hóa về khách sạn an toàn.

Ban tổ chức sân chủ quan, thụ động

Về đến khách sạn, một nhóm cổ động viên vẫn tiếp tục vây quanh khu vực khách sạn để phản ứng, chửi tục đối với Thanh Hóa. Đến khoảng 21 giờ ngày 9.12, lực lượng an ninh mới giải tán được nhóm cổ động viên trên.

Ban tổ chức giải đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với tập thể ban huấn luyện CLB Bình Định do đã phản ứng, chửi tục gây hấn với cầu thủ, thành viên ban huấn luyện CLB Thanh Hóa sau trận đấu, tạo nên sự việc lộn xộn, gây kích động khán giả dẫn đến các sự việc mất an ninh, an toàn trên khán đài A sau khi trận đấu kết thúc.

Đặc biệt xem xét, có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với Phó trưởng đoàn của Quy Nhơn Bình Định vì hành vi vi phạm của quan chức này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các sự việc lộn xộn, phản ứng sau đó giữa thành viên 2 CLB, gây kích động, dẫn đến chuỗi sự việc phản ứng sau đó của khán giả, cổ động viên đối với Thanh Hóa. Đề nghị xem xét, có hình thức xử lý nghiêm đối với ban tổ chức trận đấu CLB Bình Định. Mặc dù đã triển khai lực lượng an ninh và có các biện pháp xử lý kịp thời các sự việc xảy ra, không để phát sinh các sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên còn chủ quan, thiếu tính dự báo và các biện pháp ngăn chặn; việc kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn trên các khu vực khán đài chưa được phù hợp, còn thụ động.



Một thành viên Ban Kỷ luật VFF cho hay, ngày 12.12, ban này sẽ họp để xem xét các đề nghị của ban tổ chức giải.