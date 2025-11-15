Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bom Bo: Khai thác trong lâm phần
Video Thời sự

Vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bom Bo: Khai thác trong lâm phần

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
15/11/2025 15:51 GMT+7

Theo UBND xã Bom Bo, tại khoảnh 4, tiểu khu 172 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng quản lý có hoạt động khai thác khoáng sản là đá và chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Chính quyền xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) vừa tiếp tục kiểm tra thực địa khu vực được phản ánh có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép trong lâm phần thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng.

Theo UBND xã Bom Bo, tại khoảnh 4, tiểu khu 172 có hoạt động khai thác đá xây dựng nhưng chưa được cấp phép. Việc khai thác trái phép tại khu vực này đã diễn ra từ nhiều năm trước, thời điểm xã Bình Minh (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) quản lý. Chính quyền địa phương từng nhiều lần kiểm tra, lập biên bản, thậm chí tạm giữ phương tiện vận chuyển đá, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bom Bo: Khai thác trong lâm phần

Đường vào hiện trường cách trung tâm xã khoảng 20 km, xuống cấp nặng, gây khó khăn cho việc kiểm tra. Tại vị trí được xem là “mỏ đá”, đoàn ghi nhận một khu vực khoảng 20 m2 có dấu vết đào bới và vệt bánh xe còn mới. Xung quanh là hàng ngàn mét vuông đất trống với nhiều tảng đá lớn nhỏ rải rác, nhưng không thấy dấu hiệu vận chuyển hay máy móc hoạt động, cho thấy việc khai thác chỉ mới xảy ra trong phạm vi hẹp và đã kịp thời bị phát hiện.

Ông Đào Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bom Bo, cho biết các đối tượng thường chọn thời điểm đêm khuya, ngày mưa hoặc cuối tuần để hoạt động. Khi bị kiểm tra, họ bố trí người cảnh giới từ xa nên rất khó phát hiện quả tang. Địa phương đã yêu cầu công an xã tăng cường biện pháp nghiệp vụ, xử lý ngay khi phát hiện vi phạm.

Cũng theo ông Hùng, xã Bom Bo đã kiến nghị Sở Nông nghiệp – Môi trường tăng cường chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên đất lâm nghiệp.


khai thác khoáng sản trái phép Bình Phước đất lâm phần phá rừng khai thác đá
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
