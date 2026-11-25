Lực lượng Go-To-Market (Marketing & Sales) luôn là mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp B2B, đội ngũ này đang bị bủa vây bởi các công việc hành chính: từ việc tốn hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu thông tin, viết email cho khách hàng, làm báo giá thủ công, cho đến việc thiếu đi cái nhìn tổng quan về bối cảnh của một tài khoản khách hàng (account context).

Đáng chú ý, dù nhận thức về AI của người lao động ngày càng cao, rất nhiều tổ chức vẫn đang loay hoay ở giai đoạn thử nghiệm cục bộ, chưa thể đưa AI vào quy trình cốt lõi để tạo ra tác động thực sự đến lợi nhuận.

Tối ưu hóa năng lực Marketing và Sales Microsoft 365 Copilot Business giải quyết triệt để bài toán này bằng cách nhúng sức mạnh AI vào các công cụ quen thuộc, giúp tái định hình toàn bộ chu trình bán hàng. Việc tích hợp Copilot vào mảng Go-to-market mang lại giá trị rõ rệt trong việc gia tăng các cơ hội kinh doanh đủ tiêu chuẩn (qualified opportunities) và thúc đẩy tỷ lệ chốt đơn thành công (win rate).

Cụ thể, giải pháp này tác động trực tiếp vào các nút thắt vận hành:

Khớp nối luồng thông tin khách hàng: Khả năng theo dõi và tóm tắt các cuộc họp trên Teams giúp nhân viên bán hàng nắm bắt nhanh các điểm hành động (action items) và cam kết với khách hàng. Outlook Copilot hỗ trợ rà soát lịch sử trao đổi phức tạp, viết email phản hồi chuyên nghiệp với tốc độ kỷ lục.

Khả năng theo dõi và tóm tắt các cuộc họp trên Teams giúp nhân viên bán hàng nắm bắt nhanh các điểm hành động (action items) và cam kết với khách hàng. Outlook Copilot hỗ trợ rà soát lịch sử trao đổi phức tạp, viết email phản hồi chuyên nghiệp với tốc độ kỷ lục. Tự động hóa hồ sơ thầu và báo giá: Copilot trong Word có thể truy xuất dữ liệu từ các tệp Excel báo giá và slide năng lực công ty trên hệ thống lưu trữ nội bộ. Từ đó, AI hỗ trợ soạn thảo các bản đề xuất (proposal) phức tạp, có tính cá nhân hóa cao cho từng khách hàng chỉ trong thời gian ngắn.

Copilot trong Word có thể truy xuất dữ liệu từ các tệp Excel báo giá và slide năng lực công ty trên hệ thống lưu trữ nội bộ. Từ đó, AI hỗ trợ soạn thảo các bản đề xuất (proposal) phức tạp, có tính cá nhân hóa cao cho từng khách hàng chỉ trong thời gian ngắn. Gia tốc sản xuất tài nguyên Marketing: Đội ngũ Marketing có thể sử dụng AI để phác thảo các chiến dịch truyền thông, tinh chỉnh nội dung và thiết kế các bài thuyết trình chuyên nghiệp, đảm bảo tốc độ phản ứng nhạy bén với thị trường.

Bảo mật hệ thống dữ liệu kinh doanh: Sự khác biệt của AI doanh nghiệp so với các công cụ AI công cộng nằm ở năng lực bảo vệ tài sản thông tin. Khách hàng B2B luôn đặt yếu tố an toàn dữ liệu lên hàng đầu.

Microsoft 365 Copilot vận hành dựa trên cơ sở dữ liệu nội bộ của tổ chức (thông qua Microsoft Graph) nhưng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phân quyền. Một nhân viên Sales chỉ có thể dùng AI để truy xuất các báo cáo tài chính hoặc thông tin hợp đồng nếu họ đã được cấp quyền truy cập hợp lệ từ trước. Đặc biệt, dữ liệu của doanh nghiệp tuyệt đối không bị chia sẻ ra bên ngoài hoặc dùng để huấn luyện các hệ thống AI mô hình lớn (foundation LLMs).

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cùng đối tác ủy quyền: Để đưa Copilot vào sát thực tế vận hành Marketing và Sales, doanh nghiệp không chỉ cần mua bản quyền phần mềm mà cần những chuyên gia am hiểu luồng công việc để thiết lập các bộ chỉ số đo lường hiệu quả rõ ràng.

Đó là lý do Tech Data (thuộc Tập đoàn TD SYNNEX) - nhà phân phối toàn cầu tuyến đầu (Global Frontier Distributor) của Microsoft - tập trung xây dựng một hệ sinh thái đối tác đại lý (partner ecosystem) hùng hậu tại Việt Nam. Bằng việc sở hữu mạng lưới đối tác đạt các chứng nhận chuyên sâu cấp cao (Microsoft Advanced Specializations) về AI và bảo mật đám mây, Tech Data chuyển giao năng lực công nghệ chuẩn mực nhất. Thông qua mạng lưới này, khách hàng B2B sẽ được các đối tác trực tiếp hướng dẫn, đánh giá mức độ sẵn sàng của hạ tầng dữ liệu và triển khai Copilot một cách bảo mật, từ đó bứt phá doanh thu bền vững.