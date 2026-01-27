Vũ khí đánh giặc của người Việt cổ thời Đông Sơn cách nay trên 2.000 năm

Sáng 27.1 tại TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM phối hợp cùng Bảo tàng Gốm thời dựng nước và hai sưu tập tư nhân Lâm Bảo Ngọc, Mai Sĩ Tất Thắng đã có sự kết hợp ăn ý để cho ra mắt các bộ sưu tập về vũ khí độc đáo tại triển lãm Đồng vọng thuộc nền văn hóa Đông Sơn, được tuyển chọn và sắp xếp theo nhiều chủ đề khác nhau.

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: QUỲNH TRÂN

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và khách mời cắt băng khai mạc chuyên đề ẢNH: QUỲNH TRÂN

Phát biểu tại lễ khai mạc, tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM nhấn mạnh: "Việc tổ chức trưng bày Đồng vọng vào tháng đầu tiên của năm mới mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là thời điểm con người nhìn lại, chiêm nghiệm và hướng tới những giá trị bền vững cho tương lai. Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, việc lắng nghe 'tiếng vọng' của quá khứ giúp chúng ta thêm trân trọng cội nguồn, củng cố bản sắc và nuôi dưỡng nền tảng văn hóa cho sự phát triển bền vững. Trưng bày vì thế không chỉ là một hoạt động chuyên môn, mà còn là một thông điệp văn hóa đầu năm, gửi gắm khát vọng gìn giữ và tiếp nối di sản".

Đến với triển lãm, người xem vô cùng ấn tượng với chiếc khánh đồng với chiều dài 18cm, cao 15cm, rộng 3cm của nhà sưu tập Mai Sĩ Tất Thắng cùng câu chuyện lý thú về hiện vật được tìm thấy từ một ngôi mộ táng ở Làng Vạc (Nghệ An).

Các hiện vật đồ gốm thời Đông Sơn như bát, bình, chậu, dấu in hoa văn… thuộc các giai đoạn Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun và Hoa Lộc đến từ Bảo tàng Gốm thời dựng nước cũng làm mê hoặc khách thưởng lãm. Qua mỗi giai đoạn, đồ gốm mang những đặc trưng riêng về kiểu dáng và hoa văn, góp phần phản ánh sự phát triển liên tục cũng như sự đa dạng, phong phú của gốm thời dựng nước.

Trống đồng Đông Sơn - một điểm nhấn độc đáo tại trưng bày ẢNH: QUỲNH TRÂN

Cùng với đó là hiện vật Muôi (đồng, thuộc nền văn hóa Đông Sơn), sưu tập của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Kỹ thuật đúc đồng của người Việt cổ Đông Sơn đã đạt đến trình độ cao

Các loại hình vũ khí của cư dân Đông Sơn như vũ khí đánh gần (dao găm, rìu chiến) và vũ khí đánh xa (mũi giáo, mũi lao, mũi tên) đã minh chứng cho trình độ kỹ thuật luyện kim và phản ánh bối cảnh xã hội có sự phân hóa trong thời kỳ này.

Sự ra đời và phát triển cao độ của kỹ thuật đúc đồng thời Hùng Vương đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của nhà nước Văn Lang trên cơ sở của một nền nông nghiệp phát triển ổn định.

Nông nghiệp được trang bị nhiều công cụ tốt, ngoài những hiện vật dùng trong sản xuất, sinh hoạt, vũ khí, họ còn chế tác những loại đồ đồng có kích thước lớn, trang trí đẹp với trình độ kỹ thuật cao, đó là những loại trống đồng, thạp đồng tiêu biểu nhất của người Việt cổ. Với những hình ảnh trang trí sinh động và hiện thực đã cung cấp cho chúng ta những tài liệu có giá trị về việc tìm hiểu các mặt sinh hoạt của thời Hùng Vương.

Rìu chiến và rìu gót hài - bộ sưu tập của Mai Sĩ Tất Thắng ẢNH: QUỲNH TRÂN

Qua - sưu tập của Mai Sĩ Tất Thắng ẢNH: QUỲNH TRÂN

Rìu - sưu tập của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM ẢNH: QUỲNH TRÂN

Dao găm - sưu tập của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM ẢNH: QUỲNH TRÂN

Rìu lưỡi xòe, nhíp và lưỡi cày - sưu tập của Lâm Bảo Ngọc ẢNH: QUỲNH TRÂN

Mũi giáo, mũi lao, dao găm - sưu tập của Lâm Bảo Ngọc ẢNH: QUỲNH TRÂN

Mảnh giáp, mũi tên - sưu tập của Mai Sĩ Tất Thắng ẢNH: QUỲNH TRÂN

Bên cạnh những công cụ sản xuất, sinh hoạt được chế tác bằng đồng, vũ khí là một trong những di vật được tìm thấy chiếm một tỷ lệ khá cao. Đó là những vũ khí dùng trong bộ binh, gồm rìu chiến, kiếm, lao, giáo, mũi tên…

Sự phong phú về vũ khí đã chứng minh kỹ thuật đúc đồng của người Việt cổ Đông Sơn đạt đến trình độ cao, đây là những loại vũ khí được dùng trong quân đội mang tính chuyên nghiệp.