Vụ 'không công nhận bằng đại học nước ngoài': Bộ GD-ĐT nói sẽ bảo vệ người học

Tối nay, 12.12, Bộ GD-ĐT đã gửi thông cáo báo chí để thông tin về hướng giải quyết của Bộ về việc công nhận văn bằng và hoạt động liên kết đào tạo liên quan đến Trường CĐ nghề thiết kế và thời trang London. Trong thông cáo, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học.



Trường CĐ nghề thiết kế và thời trang London địa chỉ 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội ẢNH: LCDF

Trong thông cáo, Bộ GD-ĐT cho biết ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị của một số người học về việc công nhận văn bằng mà ĐH Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) cấp cho họ, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT đã trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ: văn bằng trình độ đại học do ĐH Liverpool John Moores cấp cho các học viên này chưa đủ điều kiện để được công nhận theo quy định hiện hành.

Sau đó Bộ GD-ĐT tiếp tục nhận được thông tin trên báo chí phản ánh về việc công nhận văn bằng và hoạt động liên kết đào tạo liên quan đến Trường CĐ nghề thiết kế và thời trang London. Vì vậy, sáng 12.12, đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ (Cục Quản lý chất lượng, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo dục đại học, Cục Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Văn phòng Bộ) đã họp để rà soát, trao đổi, thống nhất tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu, thông tin hiện có, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ nhận thấy đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân (Công ty TNHH Trường CĐ thời trang London - Hà Nội; Học viện thiết kế và thời trang London tại Hà Nội); Trường CĐ nghề thiết kế và thời trang London; ĐH Liverpool John Moores… Đồng thời, vụ việc có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT nhận thấy cần tiếp tục đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng của Trường CĐ nghề thiết kế và thời trang London. Việc này sẽ giúp Bộ GD-ĐT xác minh, làm rõ về những vấn đề mà các cơ quan báo chí và người học phản ánh.

Bộ GD-ĐT cũng đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường CĐ nghề thiết kế và thời trang London theo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thông cáo báo chí viết: "Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Bộ GD-ĐT trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí khi có kết quả xác minh, xử lý".

Sáng nay, trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, Trường CĐ nghề thiết kế và thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường. Vì thế mà văn bằng tốt nghiệp do ĐH Liverpool John Moores cấp cho người học đã học chương trình liên kết đào tạo của Trường CĐ nghề thiết kế và thời trang London với ĐH Liverpool John Moores không được Bộ GD-ĐT công nhận.