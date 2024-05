Vụ Khu liên hợp Mỹ Đình thua kiện 12 tỉ đồng: Tòa xử phiên cuối cùng ngày 31.5

Đầu năm nay, TAND TP.Hà Nội đã có quyết định đưa vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng kinh tế, liên quan đến Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (viết tắt là khu liên hợp), ra xét xử. Vụ án có nguyên đơn là Công ty TNHH MTV Vườn ăn Hải Yến. Bị đơn là khu liên hợp. Ở phiên tòa sơ thẩm, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bị xử thua. Phải đền bù cho nguyên đơn gần 12 tỉ đồng.

Phiên sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 31.5 tại phòng xử số 10, khu xét xử tại TAND TP.Hà Nội.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã xử khu liên hợp phải đền bù cho Công ty Hải Yến số tiền 12 tỉ đồng.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ gần 1.000 tỉ đồng, không còn khả năng chi trả

Công ty này khởi kiện vì cho rằng khu liên hợp đã vi phạm hợp đồng được ký kết vào năm 2011. Đây là thời điểm mà ông Cấn Văn Nghĩa đang giữ chức giám đốc khu liên hợp (ông này đã về hưu năm 2018).

Trở lại với phiên tòa, theo hợp đồng có thời hạn 10 năm (từ tháng 12.2011 - 12.2021), Công ty Hải Yến thuê mặt bằng ở khu liên hợp để kinh doanh. Năm 2019, khu liên hợp đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, lấy lại mặt bằng để phục vụ xây dựng đường đua xe Công thức 1 (giải sau đó bị hủy bỏ chặng tại Việt Nam). Trong nội dung đơn kiện, công ty này nêu khu liên hợp đã không đàm phán, không trao đổi trực tiếp cũng như thông báo bằng văn bản mà đã cắt điện, cắt nước tại nhà hàng do công ty làm chủ.

Từ ngày 25.10.2017 đến ngày 15.1.2018, khu liên hợp cắt điện một phần trong dự án của công ty nhưng không báo trước, không nêu lý do cắt điện. Một phần dự án phải dừng hoạt động, đồng thời nhà hàng do công ty làm chủ do bị cắt điện, nước nên thiệt hại cơ sở vật chất như hỏng điều hòa, thực phẩm bị ôi thiu...

Công ty Hải Yến đã lập vi bằng xác nhận về cắt điện của khu liên hợp. Việc dừng cấp điện của khu liên hợp trong trường hợp này là không phù hợp và không đúng tinh thần hợp tác hai bên.



Không ký hợp đồng cũng như không "ra lệnh" cắt điện nước tại nhà hàng của Công ty Hải Yến nhưng vì giám đốc đương nhiệm trở thành đại diện của bị đơn, phải ra hầu tòa.

Lãnh đạo khu liên hợp đã có đơn kháng cáo nhưng ở phiên xét xử tiếp theo, tòa vẫn tuyên khu liên hợp bị thua. Các bên sẽ chờ kết luận cuối cùng của tòa tại phiên xử ngày 31.5. Nếu vẫn bị xử thua, khu liên hợp phải có nghĩa vụ bồi thường số tiền nêu trên trong khoảng thời gian do tòa yêu cầu.

Hiện tại, khu liên hợp đang "chìm ngập" trong nợ nần với số tiền lên đến gần 1.000 tỉ đồng (Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã xác nhận khoản nợ này với cơ quan có thẩm quyền) và mất hoàn toàn khả năng chi trả. Cơ quan thuế đang phải tiến hành thực hiện cưỡng chế bằng cách trừ nợ thẳng từ tài khoản của khu liên hợp do đơn vị này chậm nộp, nợ thuế kéo dài.