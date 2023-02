Vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong: Khởi tố bị can

Chiều 7.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại khiến 17 du khách tử vong, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Sen (53 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định khởi tố ông Lê Sen C.X

Kết quả điều tra xác định, ông Lê Sen điều khiển ca nô du lịch số hiệu Qna-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông, lưu thông trên tuyến đường thủy từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) về cảng Cửa Đại (TP.Hội An), vào 13 giờ 45 ngày 26.2.2022.

Trên ca nô du lịch lúc đó có có 39 người đều mặc áo phao gồm 36 khách (trong đó có 2 trẻ em) và 3 thuyền viên.

Khi điều khiển ca nô du lịch, bị can Sen không bật hệ thống AIS. Lúc đầu, ông Sen điều khiển tàu với tốc độ khoảng 35 - 40 km/giờ.

Tiếp tục ca nô du lịch qua cồn sóng ngoài, cách phao luồng số 3.5 khoảng 35m về hướng tây bắc, cách phao luồng số 4.5 khoảng 50m về hướng đông bắc thì ông Sen điều khiển ca nô giảm ga, với tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ rồi điều khiển ca nô đi thẳng rồi rẽ trái (quay vòng) theo luồng cong góc khoảng 30 độ.

Ca nô du lịch gặp nạn khiến 17 du khách tử vong MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, ngay sau đó ca nô du lịch bị nghiêng bên trái gặp con sóng lớn đẩy tàu lên cao, rồi mũi ca nô chúi xuống gặp tiếp con sóng khác đánh vào phần mũi ca nô làm nghiêng trái rồi lật úp và chìm gây tai nạn, khiến 17 người chết.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 30.6.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy để điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện vụ lật ca nô du lịch trên biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng.