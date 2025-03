Vụ lật xe tải khiến 3 người tử vong ở Bình Định: Bắt giam tài xế

Ngày 12.3, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, chủ trì hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024, sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng đầu năm 2025.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, toàn tỉnh Bình Định xảy ra 484 vụ tai nạn giao thông làm chết 223 người, bị thương 365 người; so với cùng kỳ năm 2023 giảm 49 vụ, giảm 46 người chết…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đề nghị nâng cao năng lực, hiệu quả và hiệu lực quản lý, điều hành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng, đơn vị chức năng, nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm...

"Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông; phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát trên đường. Đồng thời, siết chặt quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải; kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật về giao thông; các doanh nghiệp có tài xế vi phạm phải liên đới chịu trách nhiệm", ông Tuấn nhấn mạnh.