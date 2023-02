Vụ lừa bán lao động sang Campuchia: Đề nghị truy tố 7 bị can

Hai bị can Hoàng Minh Đức, Dương Mạnh Hùng cùng bị đề nghị truy tố về tội "mua bán người" và "mua bán người dưới 16 tuổi". 5 bị can Huỳnh Văn Tươi, Nguyễn Văn Tửng, Hồ Văn Sang, Nguyễn Văn Đi, Lê Tam Nông bị đề nghị truy tố về tội "tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

PV Thanh Niên vào vai người lao động, lên ô tô để tài xế chở lên cửa khẩu nhằm tìm hiểu nạn buôn bán lao động sang Campuchia

Theo kết luận điều tra, Công ty N.L.S.G (Q.Tân Bình, TP.HCM) được cấp phép hoạt động kinh doanh giới thiệu việc làm, cung cấp người lao động cho người sử dụng lao động và được thu phí giới thiệu.

Ngày 27.6.2022, một đối tượng tự xưng Nguyễn Thị Huyền (chưa rõ lai lịch) liên lạc với Công ty N.L.S.G qua Zalo yêu cầu, cần tuyển lao động để làm vườn, chăm sóc cây cảnh tại Đồng Nai, với mức lương thỏa thuận 7 triệu đồng/người. Vào các ngày 29.6.2022, 1.7.2022, 4.7.2022 và 5.7.2022, Hoàng Minh Đức (người quen của Huyền) thuê Dương Mạnh Hùng cùng đến công ty trả tiền công môi giới và nhận tổng cộng 8 lao động.

Vài ngày sau, anh M.S.M (một trong các lao động Đức nhận) liên lạc qua Zalo cầu cứu nhân viên Công ty N.L.S.G vì anh và một người khác là anh H.A.C bị đưa đến Long An gần biên giới VN - Campuchia, chứ không phải đưa đến Đồng Nai nhận việc như Huyền thỏa thuận ban đầu. Sau đó, phía Công ty N.L.S.G không liên lạc được với anh M.S.M và anh H.A.C nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Tân Bình, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) kiểm tra hành chính khách sạn S.G.R trên đường Phan Huy Ích (Q.Gò Vấp), phát hiện Hoàng Minh Đức, Dương Mạnh Hùng và chị N.P.T (19 tuổi, là lao động của Công ty N.L.S.G) thuê phòng lưu trú tại đây. Đức, Hùng đều khai nhận, được đối tượng tên Sửu (không rõ lai lịch) thuê tìm người tại VN đưa qua Campuchia làm việc cho Sửu và được nhận tiền công là 10 triệu đồng/người.

Trong đó, Đức, Hùng tiếp nhận chị N.P.T nhưng không giao qua Campuchia, mà giữ lại thuê phụ giúp nhận người từ Công ty N.L.S.G. Đức, Hùng còn khai nhận, hoạt động đưa lao động VN vượt biên trái phép sang Campuchia còn có sự tham gia của các bị can Lê Tam Nông, Huỳnh Văn Tươi, Nguyễn Văn Đi, Nguyễn Văn Tửng, Hồ Văn Sang.

Trong vụ án này, từ ngày 27.7 - 16.11.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Bộ Công an giải cứu thành công 4 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia và 1 nạn nhân đã bỏ trốn từ Campuchia về VN ngày 12.7.2022.

Tại CQĐT, Lê Tam Nông khai được thuê chở 3 người từ TP.HCM đến Long An giao cho Huỳnh Văn Tươi đưa qua Campuchia và nhận tiền công là 2,5 triệu đồng. Nguyễn Văn Tửng khai nhận, khoảng tháng 10.2021, Thương và Thành (người quen ở Campuchia) rủ Tửng tham gia đưa người từ VN sang Campuchia và trả tiền công cho Tửng 1 triệu đồng/người. Tửng rủ thêm Hồ Văn Sang, Huỳnh Văn Tươi, Nguyễn Văn Đi cùng tham gia và Tửng trả tiền công 700.000 đồng/người được đưa qua Campuchia.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập Nguyễn Văn Đi. Tại CQĐT, bị can thừa nhận, do không có thu nhập ổn định nên đồng ý tham gia tổ chức đưa người vượt biên sang Campuchia để lấy tiền công. Đi có nhiệm vụ đón người đến tập kết tại nhà của Tửng. Sau lưng nhà Tửng có một con sông mà bờ đối diện là Campuchia và không có đồn biên phòng, cửa khẩu. Khi muốn qua Campuchia, Đi và đồng bọn chỉ cần đi xuồng từ nhà Tửng qua bờ đối diện. Đi đã 3 lần tham gia chở người đến nhà Tửng tập kết để vượt biên sang Campuchia.

Kết luận điều tra thể hiện, từ ngày 29.6.2022 - 6.7.2022, Đức, Hùng đã đưa 7 lao động VN xuất cảnh trái phép sang Campuchia và được Sửu trả tiền công 5 trường hợp với số tiền là 50 triệu đồng. Từ tháng 10.2021 đến ngày 6.7.2022, Nguyễn Văn Tửng đã đưa khoảng 100 người qua Campuchia trái phép và được Thành, Thương trả tiền công là 15 triệu đồng. Từ tháng 10.2021 đến ngày 6.7.2022, Hồ Văn Sang đã đưa khoảng 100 người qua Campuchia trái phép và được Nguyễn Văn Tửng trả tiền công 70 triệu đồng. Từ đầu năm 2022 đến ngày 6.7.2022, Huỳnh Văn Tươi đã đưa khoảng 100 người qua Campuchia trái phép và được Thương, Thành trả tiền công 17 triệu đồng. Từ tháng 5.2022 đến ngày 6.7.2022, Nguyễn Văn Đi đã tham gia đưa 6 người qua Campuchia trái phép và được Huỳnh Văn Tươi, Hồ Văn Sang trả tiền công là 450.000 đồng.