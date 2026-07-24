Vụ ly hôn xôn xao Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn SK phải chia 644 triệu USD

Ông Chey ra tòa tại Seoul hôm 26.6 ẢNH: AFP

Hãng Yonhap ngày 24.7 đưa tin tòa án tại Seoul (Hàn Quốc) vừa ra phán quyết yêu cầu Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won phải chia 944 tỉ won (644 triệu USD) cho vợ cũ là bà Roh Soh-yeong, trong một vụ án ly hôn được dư luận quan tâm.

Trước đó hồi tháng 10.2025, Tòa án Tối cao yêu cầu trả vụ án để xem xét lại phần phân chia tài sản, đồng thời giữ nguyên phán quyết ly hôn và khoản tiền cấp dưỡng 2 tỉ won mà ông Chey phải trả cho bà Roh, con gái của cố Tổng thống Roh Tae-woo.

Số tiền trong phán quyết mới nhất thấp hơn nhiều so với con số 1,38 ngàn tỉ won mà tòa án ban đầu yêu cầu ông Chey phải chia tài sản vào năm 2024.

Sau phán quyết, các luật sư của ông Chey nói với các phóng viên rằng họ sẽ xem xét liệu có kháng cáo hay không, đồng thời cho biết ông Chey cảm thấy có lỗi vì đã gây lo ngại về vụ việc.

Các luật sư của bà Roh rời tòa mà không trả lời câu hỏi của phóng viên.

Trong phán quyết mới nhất, tòa phán quyết rằng cổ phần của SK do ông Chey sở hữu cần được đưa vào phân chia, một điểm tranh chấp quan trọng giữa hai bên. Tòa bác bỏ lập luận của ông Chey rằng chúng là tài sản riêng biệt được thừa kế hoặc nhận làm quà tặng.

Bà Roh ra tòa hôm 26.6 ẢNH: AP

Theo tòa, bà Roh phải được hưởng 1/3 tài sản của hai vợ chồng, phần còn lại thuộc về ông Chey, lưu ý rằng tòa đã xem xét tài sản của họ tại thời điểm kết hôn và những đóng góp vào việc tạo lập tài sản chung.

Ông Chey và bà Roh kết hôn năm 1988. Cặp đôi kết hôn tại phủ tổng thống ở Seoul khi cha cô, Roh Tae-woo, lãnh đạo đất nước từ năm 1988 đến năm 1993.

Cặp đôi được cho là đã sống ly thân hơn 15 năm. Năm 2015, ông Chey thừa nhận có con với người tình. Hai người tranh chấp về việc ly hôn tại tòa án từ năm 2022, sau khi ông Chey đệ đơn ly hôn vào năm 2017 và quá trình hòa giải thất bại.

Bà Roh (65 tuổi) có 3 người con với ông Chey và đã xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, điều hành một bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số.

Tỉ phú Chey hiện là người giàu thứ 18 tại Hàn Quốc với khối tài sản tương đương 5,3 tỉ USD, theo tạp chí Forbes ngày 24.7. SK là tập đoàn lớn thứ 2 tại Hàn Quốc, sau Samsung.