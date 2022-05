Vụ mẹ khai tử con 3 tuổi còn sống ở Đắk Lắk: Đã tìm thấy cháu bé

Chiều tối 23.5, ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó chủ tịch UBND P.Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu N.H.L (3 tuổi), cháu bé bị mẹ khai tử dù còn sống mà Thanh Niên đưa tin.

Theo ông Nha, lực lượng chức năng đã đưa cháu nhỏ từ H.Đắk Mil (Đắk Nông) về trụ sở Công an P.Tân An để làm việc. “Qua xác minh ban đầu, người mẹ đã gửi cháu L. cho người khác chăm sóc chứ không có vấn đề gì cả”, ông Nha thông tin.

Trước đó, từ sáng 23.5 đến chiều cùng ngày, hàng chục người thân của anh N.T.D (41 tuổi, cha ruột cháu L.) đã đến trụ sở UBND P.Tân An và cơ quan Công an 2 phường Tân Lợi và Tân An để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, tìm kiếm cháu L. Đồng thời, người dân cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những cán bộ tắc trách, thiếu xác minh nhưng ký giấy chứng tử đối với cháu L.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã làm việc với chị N.T.N.P (33 tuổi, mẹ cháu L.) và được mẹ cháu bé cho biết cụ thể về địa chỉ cháu nhỏ tại H.Đắk Mil.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, người thân đã tìm được nơi cháu L. đang sống. Thời điểm đó, cháu L. khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì bất thường và đang được bà V.T.Đ (44 tuổi, H.Đắk Mil) trông nom. Qua làm việc ban đầu, bà Đ. cho biết được chị P. gửi cháu L. và nhờ chăm sóc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.T.D, cha ruột cháu L. cho biết vợ cũ của anh có giấy tờ gửi cháu L. cho bà Đ. chăm sóc chứ không có việc mua bán gì. Tuy nhiên, theo anh D., anh hoàn toàn không biết người phụ nữ mà vợ anh nhờ chăm sóc con. “Tôi sẽ xin cơ quan chức năng cho phép mình được chăm sóc con trong thời gian tới; đồng thời chuẩn bị đơn để gửi ra tòa để yêu cầu thay đổi quyền nuôi con”, anh D. chia sẻ.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, chị N.T.N.P đến UBND P.Tân An khai báo con trai mình là cháu L. đã mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4.5 do bệnh viêm phổi. Ngày 11.5, UBND P.Tân An đã cấp giấy khai tử đối với cháu L.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó chủ tịch UBND P.Tân An, sau khi xảy ra vụ việc mẹ khai tử con trai còn sống, đơn vị đã làm báo cáo giải trình và đề xuất Phòng Tư pháp TP.Buôn Ma Thuột thu hồi, hủy bỏ giấy khai tử đối với cháu L. vì hiện cháu nhỏ đang còn sống.